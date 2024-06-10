Визит Ильхама Алиева в Турцию

10 июня глава государства отправляется с официальным визитом в Турцию.

Как сообщил телеканал TRT, в ходе переговоров с президентом Эрдоганом будут обсуждены вопрос увеличения товарооборота двух стран с 7 до 15 млрд долларов в год, заключение мирного договора между Азербайджаном и Арменинй, а также сотрудничество в нефтегазовой сфере.

