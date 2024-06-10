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(14 часов назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Двое пограничников погибли от удара молнии

9 июня два пограничника погибли в результате удара молнии на территоии погранотряда «Лянкяран»  -  майор Бахыш Бахышлы и рядовой Али Нагиев.

Об этом говорится в сообщении Госпогранслужбы, которое выражет глубокие соболезнования семьям и родственникам погибших.
 

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