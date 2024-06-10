В суде раскрылись ужасающие подробности Ходжалинского геноцида

Бывший армянский боевик Рашид Бегларян раскрыл скрывавшиеся армянами факты массового убийства жителей карабахского города Ходжалы. 62-летний Бегларян был арестован в августе 2023 года при попытке нелегального прохода азербайджано-армянской границы на территории Лачинского района. Следствие проведено Главным следственным управлением Службы государственной безопасности. На днях начался судебный процесс в здании суда Сабунчинского района, под председательством военного судьи Физулинского района Али Сулейманова. В суде обвиняемому бесплатно предоставлены адвокат и переводчик.

На следствии и в суде Бегларян признал личное участие в боях против Азербайджана в Ходжалы, Агдаме, Аскеране, Кялбаджаре. Начав карьеру вооруженного сепаратиста с поста водителя карабахского командира Виталия Баласаняна, Бегларян вырос до должности командира отряда вооруженных сепаратистов. Он признал, что 26 февраля 1992 года армянское вооруженное формирование, в состав которого он входил, с особой жестокостью расстреляло около двухсот мирных азербайджанцев.

«Везде, в том числе и в Аскеране, были сформированы армянские вооруженные отряды, - рассказал подсудимый. - Нашим отрядом руководил Виталий Баласанян. Я выполнял ряд его поручений как водитель. Дружил с Сего Долуханяном, жителем Аскерана. Сего сказал, что жителей Ходжалы встретит аскеранский отряд. Карабахские армяне знали, что мирные азербайджанцы будут двигаться именно по этому пути. Их ждали пятьдесят-шестьдесят вооруженных человек. Цель была дождаться скопления жителей Ходжалы и убить их. Там было около 150 мирных жителей. Сего сказал, что, когда они доберутся до Аскеранской крепости, всех их расстреляют. Мы тогда ненавидели азербайджанцев, и убили бы их даже без приказа. Когда толпа собралась в одном месте, мы направили на них оружие. Они умоляли о пощаде, а мы смотрели на них и смеялись. Среди них были женщины, старики и дети. Потом мы начали их расстреливать. Это была очень страшная картина. Лишь небольшая группа смогла спастись, убежав в Агдам. Остальные были убиты. Мы собирали ценные вещи с тел. Через неделю я услышал от аскеранских армян, что тела расстрелянных азербайджанцев разлагаются, и может начаться эпидемия. Поэтому мы собрали тела жителей Ходжалы и похоронили их в одном месте. Сам я никого не убивал, а только присутствовал».

На вопрос судьи, признает ли он, что армяне совершили геноцид в Ходжалы, Бегларян ответил утвердительно.

В суде также выяснилось, что на счет Рашида Бегларяна из Франции было переведено около двух миллионов евро для финансовой помощи преступникам.

По информации СГБ Азербайджана, Бегларян был арестован по подозрению в пытках азербайджанских пленных, содержавшихся в детской больнице №3 города Ханкенди. Ему предъявлены обвинения по статьям Уголовного кодекса 112 (лишение свободы в нарушение норм международного права), 113 (пытки), 115 (нарушение законов и обычаев войны), 279 (участие в вооруженных формированиях, не предусмотренных законодательством) и 318 (незаконное пересечение государственной границы Азербайджана).