Милли Меджлис отвечает Европарламенту

Милли Меджлис отвергает критику в адрес властей Азербайджана, выраженную в резолюции Европарламента от 19 декабря.

В заявлении Милли Меджлиса сказано, что резолюция Европарламента это «попытка придать политическую окраску преступлениям тех, кто нарушает законы страны».

Милли Меджлис обвиняет Европарламент во вмешательстве во внутренние дела Азербайджана и «службе интересам Франции, Армении и армянского лобби».

"Нет сомнений, что эта резолюция является частью многолетней клеветнической кампании против нашей страны. Успехи Азербайджана, который объединил мировое сообщество в борьбе с изменением климата, стали поводом для усиления этой кампании, дополненной новыми ложными элементами", – говорится в заявлении.

Как считают азербайджанские парламентарии, резолюция «отражает предвзятые взгляды», особенно в части, касающейся бывших лидеров сепаратистов Карабаха, обвиняемых в преступлениях против человечности.

Азербайджанские законодатели призывают Европейский парламент «сосредоточиться на решении собственных проблем, нарастающих на европейском континенте», - сказано в заключении.

Напомним, что в резолюции Европарламента осуждены репрессии в Азербайджане против представителей медиа и гражданского общества и содержится призыв освободить арестованных журналистов и активистов.

Кроме того, Европарламент призвал Еврокомиссию ввести санкции против трех высокопоставленных должностных лиц Азербайджана – помощника президента Фуада Алескерова, шефа СГБ Али Нагиева и главы МВД Вилаята Эйвазова и пересмотреть энергетическое сотрудничество с Азербайджаном.