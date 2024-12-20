Милли Меджлис отвечает Европарламенту
Милли Меджлис отвечает Европарламенту
Милли Меджлис отвергает критику в адрес властей Азербайджана, выраженную в резолюции Европарламента от 19 декабря.
В заявлении Милли Меджлиса сказано, что резолюция Европарламента это «попытка придать политическую окраску преступлениям тех, кто нарушает законы страны».
Милли Меджлис обвиняет Европарламент во вмешательстве во внутренние дела Азербайджана и «службе интересам Франции, Армении и армянского лобби».
"Нет сомнений, что эта резолюция является частью многолетней клеветнической кампании против нашей страны. Успехи Азербайджана, который объединил мировое сообщество в борьбе с изменением климата, стали поводом для усиления этой кампании, дополненной новыми ложными элементами", – говорится в заявлении.
Как считают азербайджанские парламентарии, резолюция «отражает предвзятые взгляды», особенно в части, касающейся бывших лидеров сепаратистов Карабаха, обвиняемых в преступлениях против человечности.
Азербайджанские законодатели призывают Европейский парламент «сосредоточиться на решении собственных проблем, нарастающих на европейском континенте», - сказано в заключении.
Напомним, что в резолюции Европарламента осуждены репрессии в Азербайджане против представителей медиа и гражданского общества и содержится призыв освободить арестованных журналистов и активистов.
Кроме того, Европарламент призвал Еврокомиссию ввести санкции против трех высокопоставленных должностных лиц Азербайджана – помощника президента Фуада Алескерова, шефа СГБ Али Нагиева и главы МВД Вилаята Эйвазова и пересмотреть энергетическое сотрудничество с Азербайджаном.
Политика
-
- 21 декабрь 2024, 13:34
Глава Азербайджана Ильхам Алиев выразил соболезнования президенту Германии Франку-Вальтеру Штайнмайеру в связи с трагическим инцидентом в городе Магдебург.
-
- 21 декабрь 2024, 13:30
Распоряжением главы государства, Вусал Асланов назначен председателем ЗАО "Бакинский метрополитен" .
-
- 21 декабрь 2024, 12:06
Осужденный по делу о наркотиках активист Ильхамиз Гулиев пожаловался на плохие условия содержания в Пенитенциарном комплексе в Умбакы.
-
- 21 декабрь 2024, 12:02
Рано утром 21 декабря 8 украинских дронов атаковали Казань. Удары были нанесены по промышленному предприятию и жилым домам. О пострадавших не сообщается.
Написать отзыв