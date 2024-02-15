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  • Мир между Арменией и Азербайджаном возможен если соблюдать территориальную целостность обоих стран  – посол США
Мир между Арменией и Азербайджаном возможен если соблюдать территориальную целостность обоих стран  – посол США

Мир между Арменией и Азербайджаном возможен если соблюдать территориальную целостность обоих стран  – посол США

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Мир между Арменией и Азербайджаном возможен если соблюдать территориальную целостность обоих стран  – посол США

Есть определенные сферы, где в отношениях США и Азербайджана имеются противоречия. Об этом сказал в четверг в интервью группе журналистов посол США в Азербайджане Марк Либби.

«Мы выразили свою озабоченность задержанием журналистов и активистов гражданского общества. Мы также выразили беспокоство в связи с искажением сути помощи и культурных программ США в Азербайджане. Это оказывает неблагоприятное влияние на наши отношения», - сказал Либби.

По его словам, есть много возможностей, чтобы исправить эту ситуацию, ибо много сфер, где интересы двух стран совпадают и есть позитивный опыт сотрудничества. Это области безопасности, энергетики и другие.

Вопрос прав человека в Азербайджане очень важен, и религиозные свободы часть этих свобод. Критика в отчете Госдепартамента о нарушениях религиозных прав касается конкретных случаев преследования верующих, сказал посол.

Как посол оценивает нынешние отношения между двумя странами после обвинений Баку  в финансировании Вашингтоном анти-азербайджанских сил, и отказом США от официальных визитов  до заключения мирного договора с Арменией? Отвечая на этот вопрос Turan, диломат признал, что периодами  эти отношения были «неоднородными».

«Со стороны Азербайджана звучало много критики в адрес американской политики, а США выражали обеспокоенность по различным вопросам», - сказал посол. Он отметил, что не смотря на это, у двух стран много общих стратегических интересов и они «большей частью совпадают».

В общих интересах, чтобы Азербайджан был сильным и независимым государством, живущем в мире со своими соседями и того же хочет и большинство населения Азербайджана. Поэтому, цели США можно сформулировать, как стремление создать условия для скорейшего заключения мира с Арменией,  сказал дипломат.

Касаясь последней перестрелки на границе Либби сказал, что эти события вызвают обоснованное беспокойство и задача обоих сторон не допустить эскалации и найти долгосрочное решение конфликта. При этом, он подчеркнул, что должна соблюдаться территориальная целостность обоих стран, «иначе не будет урегулирования».

Почему США не поздравили Ильхама Алиева с избранием и ограничились повторением оценок выборов со стороны ОБСЕ? На этот вопрос посол сказал, что США разделяют озабоченности, изложенные в докладе ОБСЕ относительно нарушений в ходе выборов и уклонился от четкого ответа на вопрос о поздравлении.

Либби также не стал вдаваться в причины того почему США вновь применили 907-ю поправку, запрещающую оказание государственной помощи Азербайджану. «Не думаю, что Азербайджан нуждается сейчас в военной помощи», - сказал он.

Комментируя арест 10 журналистов в Азербайджане, дипломат сказал, что страна, приверженная демократии не арестовывает журналистов за их работу. Почему это происходит здесь «я не могу ответить», сказал посол и добавил, что свободная и независимая прессы – это один их показателей демократии.

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