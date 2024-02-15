16 февраля состоится внеочередное заседание парламента Азербайджана

Милли Меджлис сегодня на внеочередном заседании рассмотрел представление президента Ильхама Алиева о назначении премьер-министра Азербайджана. Глава государства вновь представил на эту должность кандидатуру Али Асадова, который занимает пост премьер-министра с октября 2019 г. Депутаты поддержали кандидатуру Асадова и утвердили его на посту премьера.