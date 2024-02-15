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(23 минуты назад)
16 февраля состоится внеочередное заседание парламента Азербайджана

16 февраля состоится внеочередное заседание парламента Азербайджана

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

16 февраля состоится внеочередное заседание парламента Азербайджана

Милли Меджлис 16 февраля соберется на внеочередное заседание, которое начнется в 10.00.

Повестка заседания не объявлена. Однако, по всей вероятности, парламентарии рассмотрят представление президента Ильхама Алиева о назначении нового премьер-министра.

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