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(25 минут назад)
МИД Азербайджана отвергает обвинения премьера Армении

МИД Азербайджана отвергает обвинения премьера Армении

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

МИД Азербайджана отвергает обвинения премьера Армении

«Беспочвенные претензии», сделанные премьер-министром Армении Николом Пашиняном на заседании правительства 15 февраля, направлены на сознательное создание напряженности в регионе. Об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана в четверг.

Заявление Пашиняна о том, что Азербайджан оккупировал территории 31 села Армении,  является «политическим манипулированием». Армения имеет обязательства вернуть восемь сел Азербайджана, отмечает МИД.

Претензии на территориальную целостность содержатся в Конституции и других законодательных актах Армении. «Если армянская сторона действительно заинтересована в мирном процессе, ей следует отказаться от претензий на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана», - сказано в комментарии.

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