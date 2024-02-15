МИД Азербайджана отвергает обвинения премьера Армении
МИД Азербайджана отвергает обвинения премьера Армении
«Беспочвенные претензии», сделанные премьер-министром Армении Николом Пашиняном на заседании правительства 15 февраля, направлены на сознательное создание напряженности в регионе. Об этом говорится в комментарии МИД Азербайджана в четверг.
Заявление Пашиняна о том, что Азербайджан оккупировал территории 31 села Армении, является «политическим манипулированием». Армения имеет обязательства вернуть восемь сел Азербайджана, отмечает МИД.
Претензии на территориальную целостность содержатся в Конституции и других законодательных актах Армении. «Если армянская сторона действительно заинтересована в мирном процессе, ей следует отказаться от претензий на территориальную целостность и суверенитет Азербайджана», - сказано в комментарии.
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