Суд отклонил жалобу Губада Ибадоглу на конфискацию его телефонов

Наримановский суд Баку отклонил жалобу арестованного оппозиционера Губада Ибадоглу, что при задержании у него отобрали два телефона.

Как сообщила журналистам адвокат Зибейда Садыгова, при задержании у Ибадоглу изъяли два личных «Айфона», которые до сих пор не вернули. По ее словам, следствие потребовало пароли к телефонам, однако Ибадоглу их не дал.

В декабре в СМИ появились нелицеприятные материалы об Ибадоглу с использованием фото и видео из этих телефонов.

Защита подала иск в суд о незаконном изъятим телефонов, нарушеним прав собственности и вмешательстве в личную жизнь политика.

В ходе заседания представители следствия заявили, что телефоны приобщены к материалам дела как «материальные доказательства».

Следователи заявили, что только после завершения следствия защита может ознакомиться с материалами дела.