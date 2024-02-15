Двухпартийная резолюция Конгресса США требует немедленного освобождения Губада Ибадоглу
Двухпартийная резолюция Конгресса США требует немедленного освобождения Губада Ибадоглу
21 член Палаты представителей США подписал резолюцию (H. RES. 1012), призывающей Азербайджан немедленно освободить доктора Губада Ибадоглу, уважаемого ученого и экономиста, арестованного в Баку летом прошлого года, сообщает вашингтонский корреспондент Turan.
Резолюция была представлена 14 февраля членом Республиканской партии Дэвидом Рузером, осуждающим обращение правительство Азербайджана с Ибадоглу и призывающим к его немедленному освобождению.
Согласно резолюции, Ибадоглу вместе с женой был задержан 23 июля 2023 года и жестоко избит в полиции. Он был безосновательно обвинен в многочисленных преступных деяниях и по-прежнему находится под стражей в бакинской тюрьме в крайне плохих условиях в ожидании суда. Его здоровье продолжает значительно ухудшаться с момента его ареста, и он не получает адекватной медицинской помощи.
«Доктору Ибадоглу неоднократно отказывали в доступе к адвокату и справедливому судебному разбирательству…
Государственный департамент и посольство США в Баку, а также академические учреждения США и организации международного сообщества выразили глубокую обеспокоенность по поводу здоровья доктора Ибадоглу и потребовали его немедленного освобождения...
Неправомерное задержание доктора Ибадоглу является серьезным нарушением прав человека и академической свободы", - говорится в резолюции.
Авторы осуждают практику неправомерного задержания и подавление свободы в Азербайджане и призывают к немедленному и безоговорочному освобождению доктора Ибадоглу.
Резолюция также призывает госсекретаря уделять приоритетное внимание благополучию и освобождению доктора Ибадоглу в его переговорах с правительством Азербайджана.
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