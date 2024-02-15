Двухпартийная резолюция Конгресса США требует немедленного освобождения Губада Ибадоглу

21 член Палаты представителей США подписал резолюцию (H. RES. 1012), призывающей Азербайджан немедленно освободить доктора Губада Ибадоглу, уважаемого ученого и экономиста, арестованного в Баку летом прошлого года, сообщает вашингтонский корреспондент Turan.

Резолюция была представлена 14 февраля членом Республиканской партии Дэвидом Рузером, осуждающим обращение правительство Азербайджана с Ибадоглу и призывающим к его немедленному освобождению.

Согласно резолюции, Ибадоглу вместе с женой был задержан 23 июля 2023 года и жестоко избит в полиции. Он был безосновательно обвинен в многочисленных преступных деяниях и по-прежнему находится под стражей в бакинской тюрьме в крайне плохих условиях в ожидании суда. Его здоровье продолжает значительно ухудшаться с момента его ареста, и он не получает адекватной медицинской помощи.

«Доктору Ибадоглу неоднократно отказывали в доступе к адвокату и справедливому судебному разбирательству…

Государственный департамент и посольство США в Баку, а также академические учреждения США и организации международного сообщества выразили глубокую обеспокоенность по поводу здоровья доктора Ибадоглу и потребовали его немедленного освобождения...

Неправомерное задержание доктора Ибадоглу является серьезным нарушением прав человека и академической свободы", - говорится в резолюции.

Авторы осуждают практику неправомерного задержания и подавление свободы в Азербайджане и призывают к немедленному и безоговорочному освобождению доктора Ибадоглу.

Резолюция также призывает госсекретаря уделять приоритетное внимание благополучию и освобождению доктора Ибадоглу в его переговорах с правительством Азербайджана.