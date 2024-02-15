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(25 минут назад)
Сунак пожелал Алиеву успехов в новый президентский срок

Сунак пожелал Алиеву успехов в новый президентский срок

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Информационное агентство Туран
Информационное агентство Туран

Сунак пожелал Алиеву успехов в новый президентский срок

Премьер-министр Великобритании Риши Сунак направил главе Азербайджана Ильхаму Алиеву послание по случаю начала нового срока президентских полномочий.

«Передаю вам добрые пожелания по случаю начала осуществления вами нового срока полномочий на посту президента Азербайджанской Республики», - говорится в послании.

Как отмечает Сунак, за более чем 30-летний период отношения между двумя странами усилились.

«Только за последние 12 месяцев мы вместе работали для оказания поддержки Украине. Мы вели стратегический диалог в Лондоне, делились опытом по разминированию и продолжали развивать торговые отношения»,- далее сказано в послании Сунака Алиеву.

Он указал на значимость для Азербайджана 2024 года, поскольку в ноябре страна примет COP29.

«Это жизненно важный момент с точки зрения продвижения энергетических преобразований и сокращения глобальных выбросов. Я рад сообщить, что мы уже предлагаем нашу поддержку и экспертные знания в качестве стороны, которая принимала COP26. Вы можете быть уверены, что мы поддержим вас в достижении успеха COP29», -далее подчеркнул британский премьер.

Он также сообщил о своей осведомленности «об усилиях по достижению мира с Арменией». «Это исторический шанс положить конец конфликту. Я ценю огромные преимущества, которые устойчивое соглашение принесет процветанию и стабильности обеих стран и региона в целом. Я подтверждаю постоянную поддержку Великобритании обеим странам в достижении прочного мира. Желаю вам удачи на новом сроке полномочий и рассчитываю на сотрудничество с вами для дальнейшего укрепления нашего партнерства», - говорится в заключение послания Сунака Алиеву.

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