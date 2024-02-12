MONEYVAL призывает Азербайджан активизировать усилия по борьбе с отмыванием денег

В опубликованном сегодня отчете MONEYVAL (Орган Совета Европы по борьбе с отмыванием денег) призвал власти Азербайджана активизировать усилия по борьбе с отмыванием денег (ОД), финансированием терроризма (ФТ) и его распространения, уделяя особое внимание превентивным мерам и надзору.

В отчете представлена тщательная оценка соответствия Азербайджана стандартам, установленным Целевой группой по финансовым мероприятиям (ФАТФ). Примечательно, что со времени последней оценки MONEYVAL в 2014 году Азербайджан предпринял несколько инициатив по укреплению своей правовой и институциональной базы для борьбы с отмыванием денег и финансированием терроризма (ПОД/ФТ), заложив основу для эффективной системы ПОД/ФТФ.

MONEYVAL признает значительный прогресс Азербайджана в борьбе с финансированием терроризма, подчеркивая успешное расследование властями преступлений, связанных с финансированием терроризма, в результате которого за период оценки было вынесено семь обвинительных приговоров. Кроме того, высоко оценивается эффективность международного сотрудничества страны, поскольку Азербайджан демонстрирует способность предоставлять конструктивную помощь и обращаться за ней.

Однако в докладе подчеркивается необходимость значительных улучшений в эффективном расследовании дел об отмывании денег и преследовании в судебном порядке. В то время как правоохранительные органы используют финансовую разведку для сбора доказательств и отслеживания доходов от преступлений, связанных с отмыванием денег и финансированием терроризма, требуется более тесное внутреннее сотрудничество на оперативном уровне.

Более того, в отчете подчеркивается необходимость последовательности в расследованиях и судебном преследовании, особенно в отношении преступлений с высокой степенью угрозы. В нем отмечается, что, хотя некоторые дела об отмывании денег были расследованы, есть возможности для улучшения в выявлении основных правонарушений и привлечении юридических лиц к ответственности за отмывание денег.

Политика конфискации активов Азербайджана признана MONEYVAL, однакоорганизация призывает страну систематически проводить параллельные финансовые расследования для отслеживания активов, связанных со всеми преступлениями, приносящими доход, включая финансирование терроризма.

С точки зрения применения целенаправленных финансовых санкций правовая база Азербайджана считается надежной. Однако сохраняются опасения по поводу применения санкций частным сектором и адекватности надзора, особенно в отношении вопросов финансирования распространения.

MONEYVAL призывает к незамедлительным действиям в напрвлении снижения риска злоупотреблений некоммерческими организациями (НКО) в целях финансирования терроризма, обеспечивая соразмерность превентивных мер при одновременной защите законной деятельности НКО.

По мнению MONEYVAL, надзор за финансовыми учреждениями и нефинансовыми предприятиями и профессиями требует фундаментальных улучшений. Понимание рисков среди надзорных органов различается, и рекомендуется более строгий подход к надзору, основанный на оценке рисков.