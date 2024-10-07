Москва призывает страны Южного Кавказа сказать Западу: «Пошли вон отсюда»

Запад пытается сеять хаос в Закавказье, странам региона нужно бороться с этими попытками. Об этом в понедельник заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы видим большое желание стран коллективного Запада, натовского блока, ловить рыбу в мутной воде» - сказала она.

«Нужно сделать все, чтобы вот та общая дестабилизация, которая идет в различных точках мира, из-за желания Запада управлять хаосом, не перекинулась на наш общий регион", - сказала Захарова.

«Мы столько сил совместно посвятили тому, чтобы отстоять здесь мир, что нужно сделать все, чтобы не позволить вот этим самым очередным манипуляторам развернуть свою политику управляемого хаоса».

У кого за пазухой нож, надо сказать «пойдите отсюда прочь из нашего региона», - заключила она.