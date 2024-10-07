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(2 минуты назад)
Москва призывает страны Южного Кавказа сказать Западу: «Пошли вон отсюда»

Москва призывает страны Южного Кавказа сказать Западу: «Пошли вон отсюда»

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Москва призывает страны Южного Кавказа сказать Западу: «Пошли вон отсюда»

Запад пытается сеять хаос в Закавказье, странам региона нужно бороться с этими попытками. Об этом в понедельник заявила  официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

"Мы видим большое желание стран коллективного Запада, натовского блока, ловить рыбу в мутной воде» - сказала она.

«Нужно сделать все, чтобы вот та общая дестабилизация, которая идет в различных точках мира, из-за желания Запада управлять хаосом,  не перекинулась на наш общий регион", - сказала  Захарова.

«Мы столько сил  совместно посвятили тому, чтобы отстоять здесь мир, что нужно сделать все, чтобы не позволить вот этим самым очередным  манипуляторам развернуть свою политику управляемого хаоса».

У кого за пазухой  нож, надо сказать  «пойдите отсюда прочь из нашего региона», - заключила она. 

3 отзыв

  • Gagik

    2024-10-07

    V Armeniy zhdut kogda Pashinyan skazhet von Rossia iz Armeniy👈

    Cavab ver

  • Ruslan

    2024-10-07

    Вообщето диктаторские режимы хорошо монипулируют народом дело в том что эти мафиозные режимы во власти обеспечивавют свою безопасность за счет народа вешая при этом лапшу народу но при этом обеспечив своих сыновей дочерей внуков правнуков хорошей жизнью на ворованные у народа деньги и пока народ будет спать и принимать эту лапшу ничего не изменится в стране у нас вообще то и нет страны у нас ее отобрали мы как гости просто наблюдаем со стороны...

    Cavab ver

  • Gagik

    2024-10-08

    Ruslan im ne vigodno mir mezhdu narodami , tak u nix budet pod kontrolyu vsyo ne tolko ekonomika no i umi lyudey.

    Cavab ver

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