Местные источники подтвердили в воскресенье, что реставрация исторической церкви Казанчи, расположенной на вершине холма в культурно значимом городе Шуша, завершена. Несмотря на очевидное завершение проекта реставрации, Министерство культуры Азербайджана пока не опубликовало официального заявления об окончании работы.

Церковь, известная на азербайджанском языке как Газанчи, была предметом разногласий между азербайджанской и армянской общинами, каждая из которых утверждала свою историческую связь с этим артефактом. Армяне называют собор Казанчецоц, в честь переселенцев из нахичеванской деревни Казанчи, которые основали этот район в Шуше во второй половине 19-го века.

Храм был построен и открыт по случаю коронации императора Александра III 15 мая 1883 года, о чем свидетельствует надпись над южным порталом. Архитектура церкви соответствует русскому православному канону, подчеркивая стратегическую роль Шуши в гарнизонной сети Российской императорской армии на Южном Кавказе.

Реставрация Казанчи, начатая в 2021 году Министерством культуры Азербайджана, включала значительную реконструкцию, в частности замену острого шпиля здания, характерного для армянской монофизитской традиции, на оригинальный сферический купол, типичный для русских православных церквей. Это изменение вызвало критику со стороны армянских групп, которые воспринимают его как попытку стереть исторический и культурный след Армении в Карабахе.

«Эта церковь была построена для русского гарнизона вскоре после присоединения Карабахского ханства к Российской империи в 1805 году», — утверждает историк из Баку Адалят Мустафаев. «До этого периода в Шуше, столице Карабахского ханства, не было христианских культовых сооружений».

После реставрации право собственности было передано Бакинской христианской епархии Русской православной церкви, что привело сооружение в соответствие с российскими церковными властями. Этот шаг еще больше укрепил контроль Азербайджана над объектом, который многие армяне продолжают считать частью своего культурного наследия.

Завершение реставрации происходит на фоне сохраняющейся напряженности между Арменией и Азербайджаном из-за территориальных и культурных претензий в Карабахском регионе, ключевым городом которого является город Шуша, основанный в 1752 году Панах-Али ханом в качестве крепости-столицы.