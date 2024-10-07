Минобороны и МККК проводят семинар SWIRMO для военных из 70 стран

Минобороны и МККК проводят семинар SWIRMO для военных из 70 стран

Старшие военные должностные лица из более чем 70 стран собрались в Баку для участия в 17-м семинаре по международным правилам, регулирующим военные операции (SWIRMO).

Этот крупнейший международный семинар по правилам войны 7-12 октября проводят в Баку Международным комитет Красного Креста (МККК) и Минобороны Азербайджана.

В соответствии с мандатом Красный Крест стремится содействовать распространению знаний международного гуманитарного права (МГП) для защиты жизни и достоинства людей, которые пострадали от вооруженных конфликтов и насилия.

Развивающиеся средства ведения войны требуют тщательного рассмотрения МГП для обеспечения уважения прав, безопасности и защиты людей, говорится в пресс-релизе Бакинского представительства МККК.

Цель семинара - улучшение понимания международных правил, регулирующих военные операции, изучение проблем практического применения МГП на современном поле боя, содействие общему видению интеграции МГП в военное планирование, развитию взаимопонимания между военными и МККК.

С момента своего создания и первого запуска в 2007 году SWIRMO был разработан для содействия лучшему пониманию и применению МГП в оперативном планировании в сложной и быстро меняющейся среде. Семинар поддерживает усилия вооруженных сил по соблюдению своих правовых обязательств в отношении соблюдения и продвижения права вооруженных конфликтов.