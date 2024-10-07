Минобороны и МККК проводят семинар SWIRMO для военных из 70 стран
Минобороны и МККК проводят семинар SWIRMO для военных из 70 стран
Старшие военные должностные лица из более чем 70 стран собрались в Баку для участия в 17-м семинаре по международным правилам, регулирующим военные операции (SWIRMO).
Этот крупнейший международный семинар по правилам войны 7-12 октября проводят в Баку Международным комитет Красного Креста (МККК) и Минобороны Азербайджана.
В соответствии с мандатом Красный Крест стремится содействовать распространению знаний международного гуманитарного права (МГП) для защиты жизни и достоинства людей, которые пострадали от вооруженных конфликтов и насилия.
Развивающиеся средства ведения войны требуют тщательного рассмотрения МГП для обеспечения уважения прав, безопасности и защиты людей, говорится в пресс-релизе Бакинского представительства МККК.
Цель семинара - улучшение понимания международных правил, регулирующих военные операции, изучение проблем практического применения МГП на современном поле боя, содействие общему видению интеграции МГП в военное планирование, развитию взаимопонимания между военными и МККК.
С момента своего создания и первого запуска в 2007 году SWIRMO был разработан для содействия лучшему пониманию и применению МГП в оперативном планировании в сложной и быстро меняющейся среде. Семинар поддерживает усилия вооруженных сил по соблюдению своих правовых обязательств в отношении соблюдения и продвижения права вооруженных конфликтов.
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