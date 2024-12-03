«Мы на стороне грузинского народа», —  США продолжат давление на «Грузинскую мечту»

Соединенные Штаты заявили в понедельник, что они «на стороне грузинского народа», который протестует четвертый день подряд после того, как лидеры правящей «Грузинской мечты» заявили о приостановке переговоров о вступлении в ЕС.

«Мы ясно дали понять, что обеспокоены шагами властей по отказу от интеграции с Европой, за что выступает народ Грузии», — заявил на брифинге представитель Госдепартамента Мэтью Миллер, отвечая на вопросы TURAN. «Мы на стороне грузинского народа», — добавил он.

Десятки тысяч протестующих по всей Грузии вышли на улицы в минувшие выходные, отвергнув использование полицией водометов, слезоточивого газа и отравляющего газа для разгона толпы, что привело к многочисленным столкновениям.

В понедельник десятки американцев грузинского происхождения собрались у здания Госдепартамента в Вашингтоне, призывая администрацию Байдена к немедлеленным действиям против правящей партии Грузии.

ЕС и США осудили чрезмерное применение силы полицией против участников мирного протеста, а Вашингтон приостановил стратегическое партнерство с Тбилиси из-за «антидемократических действий» властей.

Три балтийских государства — Эстония, Латвия и Литва — в понедельник объявили о введении визовых санкций против тех, кто подавляет законные протесты в Грузии.

Общий балтийский черный список, опубликованный в понедельник днем, касается 11 грузинских деятелей, включая Бидзину Иванишвили - олигарха, который жестко контролирует правящую партию и поддерживает тесные связи с Россией.

На вопрос корреспондента Turan, - готовы ли США принять более жесткие меры против грузинских чиновников, он дал понять, что санкции будут продолжены.

«Мы будем делать это. Вы уже видели санкции в отношении должностных лиц правительства Грузии. Вы видели, как мы ввели визовые ограничения и другие действия по заморозке 95 миллионов долларов, которые мы предоставили правительству Грузии», — сказал он.