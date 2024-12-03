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(5 часов назад)
Глава МИД отбыл в Иран

Глава МИД отбыл в Иран

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Глава МИД отбыл в Иран

Министр иностранных дел Азербайджана Джейхун Байрамов отбыл во вторник в иранский город Мешхед для участия в работе глав МИД Организации экономического сотрудничества.

Как сказано в сообщении МИД Азербайджана, в рамках визита Байрамов выступит на заседании и проведет ряд двусторонних встреч.

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