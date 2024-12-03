  • contact.az Contact
  • Баку
  • Patchy rain nearby9.80 C
  • Среда, 4 декабрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(5 часов назад)
Ильхам Алиев принял верительные грамоты трех послов

Ильхам Алиев принял верительные грамоты трех послов

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Ильхам Алиев принял верительные грамоты трех послов

3 декабря глава государства Ильхам Алиев принял верительные грамоты новоназначенных  в Азербайджан послов: Йемена, Мохаммеда Салеха Ахмеда Туриги; Сальвадора, Энрике Кальдерона; Мавритании, Сид Ахмеда аль-Бекайе Хамада.

Ильхам Алиев принял верительные грамоты трех послов Ильхам Алиев принял верительные грамоты трех послов
Ильхам Алиев принял верительные грамоты трех послов Ильхам Алиев принял верительные грамоты трех послов

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей