Ильхам Алиев принял верительные грамоты трех послов
Ильхам Алиев принял верительные грамоты трех послов
Политика
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- 3 декабрь 2024, 23:47
Соединенные Штаты заявили во вторник, что внимательно следят за делом Руфата Сафарова, известного правозащитника, который был задержан сегодня в Азербайджане, сообщает вашингтонский корреспондент TURAN.
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- 3 декабрь 2024, 21:52
Вечером 3 декабря лицами в гражданском был задержан правозащитник Руфат Сафаров. Как сообщил его отец, Руфата задержали, когда он возвращался домой. Кто его задержал, по какой причине и где он находится, пока неизвестно.
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- 3 декабрь 2024, 18:00
Автомобильная дорога федерального значения Р-217 "Кавказ" будет расширена до четырех полос к 2030 году, сообщил начальник управления федеральных автомобильных дорог "Кавказ" Александр Лукашук.
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- 3 декабрь 2024, 17:51
Распоряжением главы государства от 3 декабря, Эльбрус Исаев назначен ректором Нахчыванского государственного университета.
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