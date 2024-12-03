Шесть человек пострадали в результате взрыва в Сумгайыте
Шесть человек пострадали в результате взрыва в Сумгайыте
В результате взрыва в многоквартирном доме рано утром, 3 декабря в 13-м микрорайоне Сумгайыта пострадали 6 человек.
Как говорится в сообщении TƏBİB (Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями), три человека были госпитализированы.
Люди с тяжелыми ожоговыми ранениями помещены в реанимационное отделение местной больницы.
Состояние одного из них оценивается как тяжелое, двух других - как средней тяжести.
В свою очередь, МЧС сообщило о спасении из-под разрушений и передаче по назначению еще трех человек.
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