Шесть человек пострадали в результате взрыва в Сумгайыте

Шесть человек пострадали в результате взрыва в Сумгайыте

Шесть человек пострадали в результате взрыва в Сумгайыте

В результате взрыва в многоквартирном доме рано утром, 3 декабря в 13-м микрорайоне Сумгайыта пострадали 6 человек.

Как говорится в сообщении TƏBİB (Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями), три человека были госпитализированы.

Люди с тяжелыми ожоговыми ранениями помещены в реанимационное отделение местной больницы.

Состояние одного из них оценивается как тяжелое, двух других - как средней тяжести.

В свою очередь, МЧС сообщило о спасении из-под разрушений и передаче по назначению еще трех человек.