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(5 часов назад)
Шесть человек пострадали в результате взрыва в Сумгайыте

Шесть человек пострадали в результате взрыва в Сумгайыте

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Шесть человек пострадали в результате взрыва в Сумгайыте

В результате взрыва в многоквартирном доме рано утром, 3 декабря в 13-м микрорайоне Сумгайыта пострадали 6 человек.

Как говорится в сообщении TƏBİB (Объединение по управлению территориальными медицинскими подразделениями), три человека были госпитализированы.

Люди с тяжелыми ожоговыми ранениями помещены в реанимационное отделение местной больницы.

Состояние одного из них оценивается как тяжелое, двух других - как средней тяжести.

В свою очередь, МЧС сообщило о спасении из-под разрушений и передаче по назначению еще трех человек.

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