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(8 часов назад)
Наблюдатель сообщает  о нарушениях в округе, где лидирует  Зияд Самедзаде

Наблюдатель сообщает  о нарушениях в округе, где лидирует  Зияд Самедзаде

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Наблюдатель сообщает  о нарушениях в округе, где лидирует  Зияд Самедзаде

В ходе голосования на внеочередных выборах в Милли Меджлис на 13-м избирательном участке 23-го Насими-Сабаильского избирательного округа в школе номер 23 были нарушения. Об этом агентству Turan  заявила Рахида Рагимова - член избирательной комиссии с совещательным голосом от беспартийного кандидата Эльдара Исмайлова.

«С утра все было прозрачно, проблемы начались во второй половине дня, а  после завершения голосования была нарушена непрерывность процесса выборов», - сказала Рагимова.

По ее словам, сначала наблюдателям было объявлено, что члены комиссии «10 минут отдохнут», и потом начнется подсчет голосов.

«Однако подсчет не начинался. При этом, никто из наблюдателей не требовал соблюдения требований закона, и словно были готовы к  этому. 4-5 наблюдателей были учителями этой школы, еще один являлся бывшим сотрудником полиции.  Кроме того, на участке находился наблюдатель кандидата Зияда Самедзаде. Возмущался лишь наблюдатель партии «Ени Азербайджан» и требовал соблюдения процедур. В итоге, подсчет голосов начался спустя 1 час 20 минут», - сказала Рагимова.

По ее утверждению, при выемке бюллетеней из урн другие наблюдатели – учителя школы, мешали ей вести съемку. «Они заграждали камеру, предлагали пойти поужинать», - сказала Рагимова.

Подсчет голосов велся с нарушением закона - бюллетени складывались в стопки без объявления поддержанного кандидата. «Некоторые бюллетени были 2 экземплярах сложены вместе и их в таком виде опускали в урны, но члены комиссии старались скрыть это», - сказала Рагнимова.

«Я требую расследования этих нарушений, ибо все это против политики президента Ильхама Алиева и Мехрибан ханум Алиевой», - сказала Рагимова.

Она также представила видео о ходе подсчета голосов. По данному округу, согласно результатам ЦИК,  лидирует действующий депутат, 84 летний Зияд Самедзаде.

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