Müşahidəçi Ziyad Səmədzadənin liderlik etdiyi dairədə pozuntularun olduğunu bildirir

Milli Məclisə növbədənkənar seçkilərdə səsvermə zamanı 23 saylı Nəsimi-Səbail seçki dairəsinin 23-cü seçki məntəqəsində - 23 saylı məktəbdə pozuntular baş verib. Bu barədə Turan agentliyinə bitərəf namizəd Eldar İsmayılovun seçki komissiyasının məşvərətçi səs hüquqlu üzvü Rahidə Rəhimova bildirib.

"Səhərdən hər şey şəffaf idi, problemlər günün ikinci yarısında başladı, səsvermə başa çatdıqdan sonra isə seçki prosesinin davamlılığı pozuldu", - Rəhimova deyib.

Onun sözlərinə görə, əvvəlcə müşahidəçilərə elan edildi ki, komissiya üzvlərinin "10 dəqiqə dincələcəklər", sonra səslərin hesablanması başlanacaq.

"Ancaq hesablanma başlamadı. Maraqlıdır ki, müşahidəçilərin heç biri qanunun tələblərinə əməl olunmasını tələb etmirdi və sanki buna hazır idilər. 4-5 müşahidəçi bu məktəbin müəllimi, digəri isə keçmiş polis əməkdaşı idi. Bundan əlavə, məntəqədə namizəd Ziyad Səmədzadənin müşahidəçisi olub. Yalnız Yeni Azərbaycan Partiyasının müşahidəçisi hiddətləndi və qanuni prosedurlara riayət olunmasını tələb etdi. Nəticədə səslərin hesablanması 1 saat 20 dəqiqədən sonra başladı", - Rəhimova bildirib.

Onun sözlərinə görə, seçki qutularından bülletenlər çıxarılarkən digər müşahidəçilər – məktəb müəllimləri onun çəkiliş aparmasına mane olublar. "Kameraya mane olaraq, mənə yeməyə getməyi təklif etdilər",- Rəhimova deyib.

Səslərin hesablanması qanun pozuntusu ilə aparılıb - bülletenlər dəstəklənən namizəd elan edilmədən yığılıb. "Bəzi bülletenlər 2 nüsxədən ibarət idi, yəni qutulara bu formada atılmışdı, lakin komissiya üzvləri bunu gizlətməyə çalışdılar",- Rəhimova deyib.

"Mən bu pozuntuların araşdırılmasını tələb edirəm, çünki bütün bunlar prezident İlham Əliyevin və Mehriban xanım Əliyevanın siyasətinə ziddir", - Rəhimova deyib.

O, səslərin hesablanmasına dair video da təqdim edib. Mərkəzi Seçki Komissiyasının nəticələrinə görə, bu dairə üzrə hazırkı deputat, 84 yaşlı Ziyad Səmədzadə liderlik edir.

