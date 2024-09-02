«Азербайджанские авиалинии» откроют первые прямые рейсы из Баку на Мальдивы

Авиакомпания «Азербайджанские авиалинии» (AZAL) в понедельник объявила о запуске первых прямых рейсов из Баку в Мале, столицу Мальдивских островов, что ознаменовало собой важную веху в истории авиакомпании.

Первый рейс запланирован на 8 ноября 2024 года, рейсы будут осуществляться дважды в неделю, по пятницам и воскресеньям, говорится в заявлении, опубликованном AZAL. Ожидается, что новый прямой маршрут значительно сократит время в пути для пассажиров, исключив необходимость в стыковочных рейсах.

Билеты на рейсы Баку-Мале уже можно приобрести на официальном сайте AZAL, через мобильное приложение, в авиакассах и аккредитованных агентствах.

AZAL рассматривает открытие этого прямого рейса как стратегический шаг по расширению своей международной сети, удовлетворяющий растущий спрос на туристические поездки из Азербайджана на Мальдивы — направление, известное своими роскошными курортами и нетронутыми пляжами.

Хотя AZAL не раскрывает цены на билеты по новому маршруту, текущие варианты на aviasales.az показывают, что путешественники могут долететь из Баку в Мале через Абу-Даби примерно за 573 маната, а общее время в пути составит около 12 часов 20 минут. Обратный путь займет 16 часов 25 минут. Для сравнения, новый прямой рейс, как ожидается, займет около 6 часов.

Для получения более подробной информации и бронирования билетов пассажиры могут посетить сайт www.azal.az.