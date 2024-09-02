Оценки внеочередных парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила предварительные результаты состоявшихся 1 сентября внеочередных парламентских выборов в Милли Меджлис.
Согласно результатам, правящая партия «Новый Азербайджан» (YAP) получила более половины парламентских мест (68). Ожидается, что 13 мест будут распределены между 10 партиями. Партия гражданской солидарности будет представлена тремя депутатами, а Партия справедливости, права и демократии — двумя. Восемь других партий — Республиканская альтернативная партия, Партия национальной независимости, Партия демократических реформ, Партия родины, Партия Великого созидания, Партия Великого Азербайджана, Партия национального фронта и Партия демократического просвещения Азербайджана — близки к получению по одному мандату.
Независимые кандидаты могут получить 44 места, хотя оппозиция считает их проправительственными. Независимые кандидаты отвергают эту характеристику.
В этих выборах приняли участие все зарегистрированные в стране политические партии, за исключением Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА). ПНФА бойкотировала выборы, заявив, что в стране нет условий для свободных и справедливых выборов.
В день выборов прозвучало множество жалоб на нарушения. Несколько наблюдателей заявили, что на разных избирательных участках имели место вбросы бюллетеней, а также были зафиксированы случаи карусельного голосования, когда один человек голосует несколько раз в разных местах.
Председатель ЦИК Мазахир Панахов заявил, что в день выборов в комиссию официальных жалоб не поступало: «Однако любые жалобы, поступившие в ЦИК, будут тщательно расследованы с участием всех заинтересованных международных наблюдателей и представителей СМИ. Все вопросы, представленные как нарушения, будут детально и прозрачно расследованы, и будут приняты соответствующие решения».
Член правления партии «Новый Азербайджан» Хикмет Бабаоглу сказал Turan, что внеочередные парламентские выборы седьмого созыва знаменуют собой новую главу в национальной демократии: «Впервые наши избиратели в полной мере воспользовались своим избирательным правом в местах своего рождения — в Ханкенди, Шуше, Лачыне и других районах. Это величайшее демократическое событие, потому что для каждого человека важно жить там, где он родился, и осуществлять там свою политическую деятельность».
По словам Бабаоглу, было ожидаемо, что партия «Ени Азербайджан» получит абсолютное большинство в Милли Меджлисе, и это неудивительно: «Потому что партия «Ени Азербайджан» оправдывает ожидания наших избирателей в плане развития национальной демократии, укрепления нашей государственности и восстановления территориальной целостности. Лидер нашей партии является также президентом Азербайджана, и наши избиратели способны оценить нашу деятельность».
Что касается нарушений на выборах, он отметил, что в любом номинально демократическом обществе могут быть правовые нарушения и различные мнения на выборах: «Даже в США, Франции и других западных странах происходят определенные правовые нарушения. Поэтому это должно быть принято как часть демократии. Несомненно, как демократическое, правовое государство Азербайджан не может ничего идеализировать, и невозможно провести идеальные выборы ни в одном демократическом обществе. Главное то, как избирательные органы реагируют на такие нарушения, если они выявляются. В Азербайджане эта реакция очень адекватная».
Председатель Совета партии «Мусават» Ариф Гаджилы, которая участвовала в выборах, но по предварительным результатам не получила ни одного места, сообщил AzadlıqRadio, что они выдвинули 34 кандидатов, из которых были зарегистрированы только 25: «Мы участвовали в избирательном процессе и следили за ним. Наши кандидаты провели успешные кампании и представили избирателям платформу партии «Мусават». Однако весь избирательный процесс, как и ожидалось, полностью контролировался правительством».
Гаджилы подчеркнул, что в стране отсутствует демократическая избирательная среда, нет гарантий свободы слова, выражения мнений и собраний, есть сотни политических заключенных: «В то же время было предсказуемым, что результаты выборов, проведенных под полным контролем избирательных комиссий, окажутся именно такими. В отличие от предыдущих лет, в последние годы правительство Азербайджана даже не удосужилось имитировать демократию».
Он считает, что, участвуя в выборах, партия «Мусават» смогла донести свою точку зрения до избирателей и разоблачить нарушения на выборах: «Это выявило отсутствие доверия к правительству в азербайджанском обществе. Несмотря на все карусельные операции, скрыть низкую явку избирателей не удалось. По словам наблюдателей, явка избирателей составила менее 10%. Отчасти это связано с тем, что избиратели потеряли надежду на то, что с помощью голосования можно добиться каких-либо изменений, а отчасти — с недоверием к правительству Азербайджана».
Заместитель председателя AXCP, принявшей решение бойкотировать выборы, Сеймур Хези считает, что выборы в Азербайджане проводятся по системам отсталых стран и сопровождаются фальсификациями: «Сколько стран, кроме Азербайджана, вы найдете, где выборы проводятся таким образом? Поэтому назвать этот процесс «выборами» очень сложно».
Хези заявил, что даже в одном или двух округах, где была борьба, реальных выборов не произошло: «Один кандидат от правительства получил 1000 голосов, но за одну ночь каким-то образом к утру число проголосовавших за него достигло 5000. Не думаю, что в такой ситуации уместно говорить о выборах».
Однако он признал, что усилия кандидатов от гражданского общества и те вызовы, которые они бросали кандидатам от правительства, заслуживают похвалы.
Политический обозреватель Насими Мамедли сообщил AzadlıqRadio, что исход этих выборов был известен задолго до дня голосования: «Согласно первоначальному заявлению, 88 членов (70,4%) действующего Милли Меджлиса были переизбраны. Тридцать семь членов (29,6%) — новые. Семь из 37 ранее были депутатами».
По подсчетам эксперта, YAP получила 68 мест (54,4%): «Из них 50 — действующие депутаты. У YAP 18 новых депутатов. Шестеро из них ранее были депутатами. У независимых депутатов 44 места (35,2%). Тридцать из них уже были представлены в Милли Меджлисе. Четырнадцать — новые депутаты. В парламенте будут представлены одиннадцать партий».
Мамедли отметил, что с самого начала избирательного процесса были очевидны нарушения закона: «Были искусственные препятствия для регистрации большинства независимых и оппозиционных кандидатов. Хотя в период избирательной кампании нарушений было немного, в день выборов были случаи массовых фальсификаций».
Он считает, что явка избирателей была завышена: «По моим наблюдениям, явка составила 11%. Причина неявки избирателей — тотальная фальсификация выборов. То, за кого на самом деле проголосовали избиратели, вряд ли влияет на списки в руках ЦИК».
Глава Института гражданских прав Башир Сулейманлы также считает, что эти выборы прошли в условиях откровенного мошенничества.
Он сообщил агентству Turan, что вброс бюллетеней, групповое голосование, содействие участию лиц без надлежащих документов, удостоверяющих личность, и особенно наличие дополнительных списков избирателей, которые позволяли участвовать незарегистрированным избирателям, указывают на то, что эти нарушения были преднамеренными.
Что касается активности избирателей, то эксперт считает ее низкой: «Хотя административный ресурс и использовался, я отношусь к официальным данным скептически и оцениваю, что максимальная явка избирателей могла составить 12–15 процентов».
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