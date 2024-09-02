Оценки внеочередных парламентских выборов

Центральная избирательная комиссия (ЦИК) объявила предварительные результаты состоявшихся 1 сентября внеочередных парламентских выборов в Милли Меджлис.

Согласно результатам, правящая партия «Новый Азербайджан» (YAP) получила более половины парламентских мест (68). Ожидается, что 13 мест будут распределены между 10 партиями. Партия гражданской солидарности будет представлена ​​тремя депутатами, а Партия справедливости, права и демократии — двумя. Восемь других партий — Республиканская альтернативная партия, Партия национальной независимости, Партия демократических реформ, Партия родины, Партия Великого созидания, Партия Великого Азербайджана, Партия национального фронта и Партия демократического просвещения Азербайджана — близки к получению по одному мандату.

Независимые кандидаты могут получить 44 места, хотя оппозиция считает их проправительственными. Независимые кандидаты отвергают эту характеристику.

В этих выборах приняли участие все зарегистрированные в стране политические партии, за исключением Партии народного фронта Азербайджана (ПНФА). ПНФА бойкотировала выборы, заявив, что в стране нет условий для свободных и справедливых выборов.

В день выборов прозвучало множество жалоб на нарушения. Несколько наблюдателей заявили, что на разных избирательных участках имели место вбросы бюллетеней, а также были зафиксированы случаи карусельного голосования, когда один человек голосует несколько раз в разных местах.

Председатель ЦИК Мазахир Панахов заявил, что в день выборов в комиссию официальных жалоб не поступало: «Однако любые жалобы, поступившие в ЦИК, будут тщательно расследованы с участием всех заинтересованных международных наблюдателей и представителей СМИ. Все вопросы, представленные как нарушения, будут детально и прозрачно расследованы, и будут приняты соответствующие решения».

Член правления партии «Новый Азербайджан» Хикмет Бабаоглу сказал Turan, что внеочередные парламентские выборы седьмого созыва знаменуют собой новую главу в национальной демократии: «Впервые наши избиратели в полной мере воспользовались своим избирательным правом в местах своего рождения — в Ханкенди, Шуше, Лачыне и других районах. Это величайшее демократическое событие, потому что для каждого человека важно жить там, где он родился, и осуществлять там свою политическую деятельность».

По словам Бабаоглу, было ожидаемо, что партия «Ени Азербайджан» получит абсолютное большинство в Милли Меджлисе, и это неудивительно: «Потому что партия «Ени Азербайджан» оправдывает ожидания наших избирателей в плане развития национальной демократии, укрепления нашей государственности и восстановления территориальной целостности. Лидер нашей партии является также президентом Азербайджана, и наши избиратели способны оценить нашу деятельность».

Что касается нарушений на выборах, он отметил, что в любом номинально демократическом обществе могут быть правовые нарушения и различные мнения на выборах: «Даже в США, Франции и других западных странах происходят определенные правовые нарушения. Поэтому это должно быть принято как часть демократии. Несомненно, как демократическое, правовое государство Азербайджан не может ничего идеализировать, и невозможно провести идеальные выборы ни в одном демократическом обществе. Главное то, как избирательные органы реагируют на такие нарушения, если они выявляются. В Азербайджане эта реакция очень адекватная».

Председатель Совета партии «Мусават» Ариф Гаджилы, которая участвовала в выборах, но по предварительным результатам не получила ни одного места, сообщил AzadlıqRadio, что они выдвинули 34 кандидатов, из которых были зарегистрированы только 25: «Мы участвовали в избирательном процессе и следили за ним. Наши кандидаты провели успешные кампании и представили избирателям платформу партии «Мусават». Однако весь избирательный процесс, как и ожидалось, полностью контролировался правительством».

Гаджилы подчеркнул, что в стране отсутствует демократическая избирательная среда, нет гарантий свободы слова, выражения мнений и собраний, есть сотни политических заключенных: «В то же время было предсказуемым, что результаты выборов, проведенных под полным контролем избирательных комиссий, окажутся именно такими. В отличие от предыдущих лет, в последние годы правительство Азербайджана даже не удосужилось имитировать демократию».

Он считает, что, участвуя в выборах, партия «Мусават» смогла донести свою точку зрения до избирателей и разоблачить нарушения на выборах: «Это выявило отсутствие доверия к правительству в азербайджанском обществе. Несмотря на все карусельные операции, скрыть низкую явку избирателей не удалось. По словам наблюдателей, явка избирателей составила менее 10%. Отчасти это связано с тем, что избиратели потеряли надежду на то, что с помощью голосования можно добиться каких-либо изменений, а отчасти — с недоверием к правительству Азербайджана».

Заместитель председателя AXCP, принявшей решение бойкотировать выборы, Сеймур Хези считает, что выборы в Азербайджане проводятся по системам отсталых стран и сопровождаются фальсификациями: «Сколько стран, кроме Азербайджана, вы найдете, где выборы проводятся таким образом? Поэтому назвать этот процесс «выборами» очень сложно».

Хези заявил, что даже в одном или двух округах, где была борьба, реальных выборов не произошло: «Один кандидат от правительства получил 1000 голосов, но за одну ночь каким-то образом к утру число проголосовавших за него достигло 5000. Не думаю, что в такой ситуации уместно говорить о выборах».

Однако он признал, что усилия кандидатов от гражданского общества и те вызовы, которые они бросали кандидатам от правительства, заслуживают похвалы.

Политический обозреватель Насими Мамедли сообщил AzadlıqRadio, что исход этих выборов был известен задолго до дня голосования: «Согласно первоначальному заявлению, 88 членов (70,4%) действующего Милли Меджлиса были переизбраны. Тридцать семь членов (29,6%) — новые. Семь из 37 ранее были депутатами».

По подсчетам эксперта, YAP получила 68 мест (54,4%): «Из них 50 — действующие депутаты. У YAP 18 новых депутатов. Шестеро из них ранее были депутатами. У независимых депутатов 44 места (35,2%). Тридцать из них уже были представлены в Милли Меджлисе. Четырнадцать — новые депутаты. В парламенте будут представлены одиннадцать партий».

Мамедли отметил, что с самого начала избирательного процесса были очевидны нарушения закона: «Были искусственные препятствия для регистрации большинства независимых и оппозиционных кандидатов. Хотя в период избирательной кампании нарушений было немного, в день выборов были случаи массовых фальсификаций».

Он считает, что явка избирателей была завышена: «По моим наблюдениям, явка составила 11%. Причина неявки избирателей — тотальная фальсификация выборов. То, за кого на самом деле проголосовали избиратели, вряд ли влияет на списки в руках ЦИК».

Глава Института гражданских прав Башир Сулейманлы также считает, что эти выборы прошли в условиях откровенного мошенничества.

Он сообщил агентству Turan, что вброс бюллетеней, групповое голосование, содействие участию лиц без надлежащих документов, удостоверяющих личность, и особенно наличие дополнительных списков избирателей, которые позволяли участвовать незарегистрированным избирателям, указывают на то, что эти нарушения были преднамеренными.

Что касается активности избирателей, то эксперт считает ее низкой: «Хотя административный ресурс и использовался, я отношусь к официальным данным скептически и оцениваю, что максимальная явка избирателей могла составить 12–15 процентов».