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(8 часов назад)
Лавров: если Ереван хочет договариваться с Баку напрямую, то "ради Бога"

Лавров: если Ереван хочет договариваться с Баку напрямую, то "ради Бога"

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Лавров: если Ереван хочет договариваться с Баку напрямую, то "ради Бога"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что если власти Армении имеют желание прямых переговоров с Азербайджаном без участия России по разрешению кризиса в Нагорном Карабахе, то "ради Бога".  Об этом он заявил в понедельник, выступая перед преподавателями и студентами Московского университета международных отношений.

Также Лавров отметил, что в вопросе делимитации государственной границы РФ должна консультировать этот процесс между участниками, однако этого не происходит.

"Нет, не хотят, и при этом стремятся постоянно привлечь Запад, Соединенные Штаты, Евросоюз, Париж, обеспечить их эгиду над любыми процессами. Это их выбор, но договариваться надо, прежде всего, с азербайджанскими соседями. Иного пути нет", - цитирует Лаврова ТАСС.

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