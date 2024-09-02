Лавров: если Ереван хочет договариваться с Баку напрямую, то "ради Бога"

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что если власти Армении имеют желание прямых переговоров с Азербайджаном без участия России по разрешению кризиса в Нагорном Карабахе, то "ради Бога". Об этом он заявил в понедельник, выступая перед преподавателями и студентами Московского университета международных отношений.

Также Лавров отметил, что в вопросе делимитации государственной границы РФ должна консультировать этот процесс между участниками, однако этого не происходит.

"Нет, не хотят, и при этом стремятся постоянно привлечь Запад, Соединенные Штаты, Евросоюз, Париж, обеспечить их эгиду над любыми процессами. Это их выбор, но договариваться надо, прежде всего, с азербайджанскими соседями. Иного пути нет", - цитирует Лаврова ТАСС.