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(8 часов назад)
Нарушения на досрочных выборах подрывают их легитимность – Альянс наблюдателей

Нарушения на досрочных выборах подрывают их легитимность – Альянс наблюдателей

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Нарушения на досрочных выборах подрывают их легитимность – Альянс наблюдателей

Досрочные парламентские выборы 1 сентября сопровождались серьезными нарушениями, наносящими удар по их демократической легитимности. Об этом говорится в заявлении Альянса наблюдения за выборами (АНВ),  который мониторил выборы группой местных экспертов и краткосрочных наблюдателей.

Политическая и правовая среда выборов характеризовалась концентрацией власти при ослаблении оппозиции, что ставит под вопрос справедливость и прозрачность выборов.

С самого начала избирательной кампании политическая среда была неблагоприятной для выборов. Доминирование правящей партии «Ени Азербайджан» ограничивало плюрализм и серьезно затрудняло участие оппозиционных сил. Кроме того, деятельность политических партий ограничивалась принятым в 2022 г. новым законом о партиях. 

Широкие ресурсы правящей партии серьезно подавляли деятельность независимых кандидатов и их возможности в период предвыборной агитации.

Телеканалы не уделили места для дебатов кандидатов, не  создавали возможности для разных мнений.

События произошедшие  в день голосования только усилили беспокойство и подорвали веру в возможность честных выборов. Так,в голосовании участвовали лица, отсутствующие в списках избирателей, лица без удостоверения  личности, были массовые вбросы в урны бюллетеней,  неоднократные голосования одних и тех же лиц.

Были факты давления на наблюдателей, изгнания их с участков, недопуск их к подсчету голосов. Все это свидетельствует о том, что выборы не соответствовали демократическим стандартам и ставит под сомнение результаты выборов и подрывает  доверие общества к избирательному процессу.

Для устранения указанных проблем необходимы фундаментальные реформы, включая   восстановление политического плюрализма, совершенствование избирательного законодательства, обеспечение равных возможностей для всех кандидатов, повышение прозрачности избирательного процесса и создание независимой медиа-среды, отмечено в документе.

1 отзыв

  • Müslüm Əliyev

    2024-09-02

    Какая легитимность если место &quot;оппозиционера&quot; Сабира Рустамханлы посаженного в Меджлис Миллета аж в 1990г заняла его шохратоносная жена Танзиля.

    Cavab ver

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