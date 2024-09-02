Нарушения на досрочных выборах подрывают их легитимность – Альянс наблюдателей
Нарушения на досрочных выборах подрывают их легитимность – Альянс наблюдателей
Досрочные парламентские выборы 1 сентября сопровождались серьезными нарушениями, наносящими удар по их демократической легитимности. Об этом говорится в заявлении Альянса наблюдения за выборами (АНВ), который мониторил выборы группой местных экспертов и краткосрочных наблюдателей.
Политическая и правовая среда выборов характеризовалась концентрацией власти при ослаблении оппозиции, что ставит под вопрос справедливость и прозрачность выборов.
С самого начала избирательной кампании политическая среда была неблагоприятной для выборов. Доминирование правящей партии «Ени Азербайджан» ограничивало плюрализм и серьезно затрудняло участие оппозиционных сил. Кроме того, деятельность политических партий ограничивалась принятым в 2022 г. новым законом о партиях.
Широкие ресурсы правящей партии серьезно подавляли деятельность независимых кандидатов и их возможности в период предвыборной агитации.
Телеканалы не уделили места для дебатов кандидатов, не создавали возможности для разных мнений.
События произошедшие в день голосования только усилили беспокойство и подорвали веру в возможность честных выборов. Так,в голосовании участвовали лица, отсутствующие в списках избирателей, лица без удостоверения личности, были массовые вбросы в урны бюллетеней, неоднократные голосования одних и тех же лиц.
Были факты давления на наблюдателей, изгнания их с участков, недопуск их к подсчету голосов. Все это свидетельствует о том, что выборы не соответствовали демократическим стандартам и ставит под сомнение результаты выборов и подрывает доверие общества к избирательному процессу.
Для устранения указанных проблем необходимы фундаментальные реформы, включая восстановление политического плюрализма, совершенствование избирательного законодательства, обеспечение равных возможностей для всех кандидатов, повышение прозрачности избирательного процесса и создание независимой медиа-среды, отмечено в документе.
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Политика
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1 отзыв
Müslüm Əliyev
2024-09-02
Какая легитимность если место "оппозиционера" Сабира Рустамханлы посаженного в Меджлис Миллета аж в 1990г заняла его шохратоносная жена Танзиля.