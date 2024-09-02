Миссия ОБСЕ ставит под сомнение результаты парламентских выборов в Азербайджане

Досрочные парламентские выборы в Азербайджане не предложили избирателям политических альтернатив и прошли при чрезмерном ограничении основных свобод и средств массовой информации. Об этом говорится в совместном заявлении международных наблюдателей от БДИПЧ ОБСЕ и ПА ОБСЕ по итогам досрочных выборов в Милли меджлис от 1 сентября.

Избирательное законодательство осталось в значительной степени неизменным со времени последних парламентских выборов и без учета рекомендаций. Процесс регистрации кандидатов был омрачен чрезмерно требованиями, непоследовательными процедурами и снятием кандидатами своих кандидатур из-за запугивания, а новые требования к политическим партиям стали дополнительными ограничениями для их регистрации.

«Эти выборы прошли в ограничительной политической и правовой среде, при отсутствии политического плюрализма, что подорвало избирательный процесс», — сказал Майкл Крид, координатор и руководитель краткосрочных наблюдателей ОБСЕ.

«Кроме того, доминирование членов правящей партии в избирательных комиссиях и ограничения доступа независимых местных наблюдателей противоречат принципам прозрачности, которые лежат в основе демократических выборов», - добавил он.

Для участия в выборах было зарегистрировано 6,4 миллиона избирателей. Это примерно на 1,2 миллиона меньше числа граждан, достигших избирательного возраста, что вызывает вопросы о точности данных реестра избирателей.

Хотя подготовка к выборам была проведена эффективно, и была обширная кампания по информированию избирателей, администрация выборов фактически контролировалась правящей партией, что ставит под сомнение ее беспристрастность.

Наблюдатели расценивают процессы открытия и голосования, как организованные, однако были серьезные нарушения важных процедур и гарантий, особенно во время подсчета голосов.

Избирательная кампания была едва заметна, в том числе в Интернете. Наблюдатели были проинформированы о сотрудниках госсектора и других лицах, которых заставили посещать агитационные мероприятия, что вызвало обеспокоенность по поводу запугивания избирателей и их возможности голосовать, не опасаясь наказания. В то же время рост арестов и задержаний журналистов и активистов гражданского общества в сочетании с ограничительной правовой базой СМИ привели к широко распространенной самоцензуре и серьезно ограничили возможности для независимой журналистики. Политические дебаты стали еще более приглушенными из-за намерения властей контролировать Интернет и социальные сети.

«Отсутствие подлинного выбора и участия привело к всеобщей политической апатии среди населения, и было совершенно очевидным», — сказала Люси Потучкова, глава делегации ПА ОБСЕ. «Тревожные тенденции ограничений на работу СМИ и возросшее давление на НПО, включая произвольные аресты, подавляют политический дискурс. Без существенных реформ и изменений эти проблемы продолжат подрывать демократию и верховенство закона в стране», - добавила она.

Хотя закон допускает гражданских и международных наблюдателей за выборами, подавляющее большинство гражданских наблюдателей были назначены правящей партией, что ограничило доступ независимых наблюдателей к избирательному процессу. В то же время, известные группы гражданских наблюдателей остались незарегистрированными и лишенными финансирования, а некоторые видные члены находятся под арестом.

«К сожалению, на этих выборах не было подлинного политического плюрализма, поскольку многочисленные кандидаты столкнулись с серьезными препятствиями, а избирательные комиссии сделали работу многих гражданских наблюдателей невозможной», — сказал Дитмир Бушати, глава миссии БДИПЧ ОБСЕ по наблюдению за выборами.

«Несмотря на эффективность процесса, эти условия не позволили провести выборы в соответствии с демократическими стандартами», - добавил он.

Международная миссия по наблюдению за выборами на досрочных парламентских выборах в Азербайджане насчитывала 279 наблюдателей из 34 стран, в состав которой входили 225 экспертов, направленных БДИПЧ, а также долгосрочные и краткосрочные наблюдатели и 54 наблюдателя от ПА ОБСЕ.