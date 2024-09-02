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(8 часов назад)
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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Поездка президента Азербайджана в Кяльбаджар

Президент Ильхам Алиев сегодня совершил поездку в Кяльбаджарский район.

Глава государства принял участие в  церемонии открытия гидроэлектростанции "Юхары Венг" ОАО "Азерэнержи" мощностью 22,5 МВт на реке Тертер.

Далее, Алиев посетил Монастырский комплекс Худавенг.

Президент также ознакомился с работами на строительстве автомобильной дороги Тоганалы-Кяльбаджар-Истису Кяльбаджарского района.

Затем он посетил строительство жилого комплекса на 524 семьи в городе Кяльбаджар.

Кроме того, Алиев ознакомился со строительными работами в Лечебно-рекреационном комплексе "Истису"  и заложил фундамент поселка Истису.

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