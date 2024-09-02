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Поездка президента Азербайджана в Кяльбаджар
Президент Ильхам Алиев сегодня совершил поездку в Кяльбаджарский район.
Глава государства принял участие в церемонии открытия гидроэлектростанции "Юхары Венг" ОАО "Азерэнержи" мощностью 22,5 МВт на реке Тертер.
Далее, Алиев посетил Монастырский комплекс Худавенг.
Президент также ознакомился с работами на строительстве автомобильной дороги Тоганалы-Кяльбаджар-Истису Кяльбаджарского района.
Затем он посетил строительство жилого комплекса на 524 семьи в городе Кяльбаджар.
Кроме того, Алиев ознакомился со строительными работами в Лечебно-рекреационном комплексе "Истису" и заложил фундамент поселка Истису.
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