Поездка президента Азербайджана в Кяльбаджар

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что если власти Армении имеют желание прямых переговоров с Азербайджаном без участия России по разрешению кризиса в Нагорном Карабахе, то "ради Бога". Об этом он заявил в понедельник, выступая перед преподавателями и студентами Московского университета международных отношений.