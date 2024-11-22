  • contact.az Contact
  • Баку
  • Partly cloudy140 C
  • Суббота, 23 ноябрь 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(13 минут назад)
Очередная акция активистов на COP29 в защиту прав человека

Очередная акция активистов на COP29 в защиту прав человека

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Очередная акция активистов на COP29 в защиту прав человека

22  ноября на территории COP29 в Баку группа международных активистов провели акцию под лозунгом «Права человека тихо умирают!»

В своих выступлениях протестующие отмечали преследование людей за реализацию своих прав, указывали факты незаконных арестов и эксплуатации людей.

Активисты призвали международную общественность не оставаться безучастной к преследованию людей, незаконному нарушению прав человека автократическими режимами и крупными корпорациями, эксплуатации труда.

Написать отзыв

Политика

Minimum əməkhaqqı, pensiya, ehtiyac meyarı. Rəqəmlər real bazar qiymətinə uyğundur? – Zöhrab İsmayıl Çətin sualda


Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей