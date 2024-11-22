Очередная акция активистов на COP29 в защиту прав человека
Очередная акция активистов на COP29 в защиту прав человека
22 ноября на территории COP29 в Баку группа международных активистов провели акцию под лозунгом «Права человека тихо умирают!»
В своих выступлениях протестующие отмечали преследование людей за реализацию своих прав, указывали факты незаконных арестов и эксплуатации людей.
Активисты призвали международную общественность не оставаться безучастной к преследованию людей, незаконному нарушению прав человека автократическими режимами и крупными корпорациями, эксплуатации труда.
Политика
-
Переговоры на 29-й сессии Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) в Баку продлены до 24 ноября, сообщил источник в секретариате РКИК ООН агентству Turan. По его словам, участники рассчитывают согласовать и подписать итоговые документы к этой дате.
-
- 23 ноябрь 2024, 13:32
По сообщению турецкой газеты Sabah, сотрудники Управления по борьбе с контрабандой прокуратуры Стамбула задержали гражданина Азербайджана с большой партией золота.
-
- 23 ноябрь 2024, 12:54
Премьер Армении Никол Пашинян 22 ноября в интервью Общественному ТВ коснулся переговоров с Азербайджаном по мирному договору.
-
- 22 ноябрь 2024, 21:31
Министр иностранных дел Германии Анналена Бербок провела вечером 22 ноября в офисе агентства Turan встречу с представителями гражданского общества Азербайджана.
Написать отзыв