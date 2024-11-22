Очередная акция активистов на COP29 в защиту прав человека

Очередная акция активистов на COP29 в защиту прав человека

22 ноября на территории COP29 в Баку группа международных активистов провели акцию под лозунгом «Права человека тихо умирают!»

В своих выступлениях протестующие отмечали преследование людей за реализацию своих прав, указывали факты незаконных арестов и эксплуатации людей.

Активисты призвали международную общественность не оставаться безучастной к преследованию людей, незаконному нарушению прав человека автократическими режимами и крупными корпорациями, эксплуатации труда.