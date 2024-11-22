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(13 минут назад)
Хикмет Гаджиев

Хикмет Гаджиев

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Армяне могут вернуться в Карабах только приняв гражданство Азербайджана – Хикмет Гаджиев

Советник по внешней политике президента Азербайджана в своем аккаунте на платформе X поместил пост, в котором ответил на выступления сенатора Эда Марки на COP29 и после возвращения из Баку.  По словам Гаджиева, сенатор представил результаты своей поездки «таким образом, который соответствует тому, что хочет услышать армянское лобби».

Гаджиев излагает содержание беседы и перечисляет претензии Баку к американским законодателям.  Среди ни:  907-я поправка конгресса США и 30-и летняя поддержка  военной агрессии Армении против Азербайджана.

Советник подчеркнул, что расследование преступлений лидеров сепаратистов, включая олигарха Рубена Варданяна «будут доведены до логического завершения, и они предстанут перед судом».

Он также подчеркнул, что карабахские армяне могут подавать заявления на получение гражданства «только в индивидуальном порядке», и их возвращение будет рассматриваться в соответствии с законами Азербайджана.  «Однако это может произойти только на взаимной основе и параллельно с признанием права на возвращение для коренного азербайджанского населения, изгнанного из Армении».

Далее Гаджиев призвал американских законодателей не быть «инструментами армянского лобби», которое препятствует заключению мира с Арменией.

Касаясь приезда в Баку и конгрессена Франка Паллоуна, Хикмет Гаджиев назвал его поспешное бегство из Азербайджана «божественным возмездием за несправедливость, которую он поддерживал в отношении азербайджанского народа на протяжении многих лет».

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