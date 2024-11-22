Азербайджан заблокировал миллионы киберугроз в 2024 году: отчет госагентства

Государственная служба специальной связи и информационной безопасности Азербайджана сообщила о значительном прогрессе в борьбе с киберугрозами за первые 10 месяцев 2024 года, включая обнаружение и блокировку миллионов вредоносных ссылок и электронных документов.

Агентство сообщило, что через сеть AzStateNet было заблокировано 679,43 млн вредоносных ссылок. Кроме того, 3,82 млн вредоносных файлов были нейтрализованы централизованно развернутой антивирусной системой, а 185 163 зараженных вредоносным ПО электронных документа были перехвачены с помощью системы безопасности Sandbox — передового решения в области кибербезопасности.

В III квартале было выявлено и отключено 53 поддельных домена, имитирующих официальные сайты правительства Азербайджана (gov.az). За первые девять месяцев это число выросло до 77, что свидетельствует об усилении внимания к смягчению кибершпионажа и фишинговых атак.

Агентство подчеркнуло роль расширенных возможностей киберразведки в защите критической инфраструктуры и конфиденциальных данных. Меры подчеркивают приверженность Азербайджана укреплению национальной кибербезопасности на фоне растущего числа глобальных и региональных киберугроз.