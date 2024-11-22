Ильхам Алиев принял министра транспорта Израиля

Переговоры на 29-й сессии Рамочной конвенции ООН об изменении климата (РКИК ООН) в Баку продлены до 24 ноября, сообщил источник в секретариате РКИК ООН агентству Turan. По его словам, участники рассчитывают согласовать и подписать итоговые документы к этой дате.