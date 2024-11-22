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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Ильхам Алиев принял министра транспорта Израиля

22 ноября глава государства Ильхам Алиев принял министра транспорта и безопасности дорожного движения Израиля Мири Регев.

Мири Регев передала Алиеву приветствие от президента Израиля Исхака Герцога.

На встрече была подчеркнута важность проводимой в Баку COP29, а также отмечено, что это мероприятие важно с точки зрения обсуждения вопросов, связанных с изменением климата.

В ходе беседы состоялся обмен мнениями по вопросам двусторонних отношений.

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