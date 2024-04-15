Оппозиция представила в ИВ Баку обращение о митинге
Оппозиция представила в ИВ Баку обращение о митинге
От имени оргкомитета по проведению митинга оппозиции 15 апреля в Исполнительную власть Баку направлено уведомление о намерении провести акцию протеста 21 апреля.
Акция проводится с требованиями освобождения политзаключенных, проведения избирательной реформы, вывода российских военных из Карабаха, подписания нового соглашения Азербайджана с ЕС, открытия сухопутных границ, повышения зарплат, пенсий, установления «детских пособий».
Митинг предполагается провести 21 апреля с 15.00 по 17.00 по одному из трех мест: площадь перед станцией метро «28 мая», площадь перед станцией метро «Нариманов» и стадион «Мэхсул».
Обращение в городскую администрацию подписали: член Национального совета демократических сил Видади Миркамал, заворготдел партии Народного фронта Сагиф Гурбанов, председатель Высшего меджлиса НФА Нуреддин Мамедли, члены президиума НФА Мамед Ибрагим и Бахтияр Иманов, член правления Азербайджанском партии демократии и благоденствия Гусейн Мелик.
-
-
- В мире
- 15 апрель 2024 12:50
Политика
-
Постоянный представитель Азербайджана при Совете Европы посол Фахраддин Исмаилов передал Генеральному секретарю Совета Европы документ о ратификации Азербайджаном Дополнительного протокола к Конвенция Совета Европы о предупреждении терроризма Дополнительный протокол вступит в силу в Азербайджане 1 августа 2024 года, сообщили Turan в пресс-службе Совета Европы.
-
- 15 апрель 2024, 17:42
Решение Национального совета демократических сил (НСДС) о проведении митинга связано с тем, что власти вот уже пять лет не позволяют гражданам воспользоваться правом на свободу собраний.
-
- 15 апрель 2024, 16:42
15 апреля на заседании юридического комитета парламента Грузии произошла драка между оппозиционером Алеко Элисашвили и лидером проправительственной фракции Мамукой Мдинарадзе.
-
- 15 апрель 2024, 16:18
15 апреля в Страсбурге открывается весенняя сессия ПАСЕ. Впервые азербайджанская делегация не примет участия в заседании, так как на предыдущей сессии в январе этого года, Азербайджан был лишен права голоса в ПАСЕ из-за грубых нарушений прав и свобод человека. Как ожидается, ряд стран-партнеров выступят с предложением вернуть Азербайджану право голоса.
Написать отзыв