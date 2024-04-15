Оппозиция представила в ИВ Баку обращение о митинге

Оппозиция представила в ИВ Баку обращение о митинге

От имени оргкомитета по проведению митинга оппозиции 15 апреля в Исполнительную власть Баку направлено уведомление о намерении провести акцию протеста 21 апреля.

Акция проводится с требованиями освобождения политзаключенных, проведения избирательной реформы, вывода российских военных из Карабаха, подписания нового соглашения Азербайджана с ЕС, открытия сухопутных границ, повышения зарплат, пенсий, установления «детских пособий».

Митинг предполагается провести 21 апреля с 15.00 по 17.00 по одному из трех мест: площадь перед станцией метро «28 мая», площадь перед станцией метро «Нариманов» и стадион «Мэхсул».

Обращение в городскую администрацию подписали: член Национального совета демократических сил Видади Миркамал, заворготдел партии Народного фронта Сагиф Гурбанов, председатель Высшего меджлиса НФА Нуреддин Мамедли, члены президиума НФА Мамед Ибрагим и Бахтияр Иманов, член правления Азербайджанском партии демократии и благоденствия Гусейн Мелик.