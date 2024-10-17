Организм проводящего 65 сутки голодовку Фамиля Халилова уже не принимает воду
Организм проводящего 65 сутки голодовку Фамиля Халилова уже не принимает воду
В СИЗО ухудшилось состояние здоровья голодающего 65-е сутки инвалида I руппы, парализованного активиста Фамиля Халилова. Об этом Turan сообщила его супруга Кичикханым Халилова, которая посетила его 17 октября в санчасти СИЗО.
«Организм Фамиля уже отказывается принимать воду. Сегодня он несколько раз пытался пить, но каждый раз его рвало. У него сильные боли в животе, а ноги сводят судороги», - отметила Халилова.
По ее словам, на этой неделе медики вообще не интересовались здоровьем Халилова.
Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.
* Фамиль Халилов – инвалид с парализованными руками, был задержан 2 мая по обвинению по статье 234.4.3 УК (изготовление, транспортировка, хранение наркотиков в крупном размере с целью сбыта). Активисту избрана мера пресечения в виде 4 месяцев лишения свободы. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.
Его близкие утверждают, что истинная причина - критические посты в адрес властей в социальных сетях.
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