Организм проводящего 65 сутки голодовку Фамиля Халилова уже не принимает воду

В СИЗО ухудшилось состояние здоровья голодающего 65-е сутки инвалида I руппы, парализованного активиста Фамиля Халилова. Об этом Turan сообщила его супруга Кичикханым Халилова, которая посетила его 17 октября в санчасти СИЗО.

«Организм Фамиля уже отказывается принимать воду. Сегодня он несколько раз пытался пить, но каждый раз его рвало. У него сильные боли в животе, а ноги сводят судороги», - отметила Халилова.

По ее словам, на этой неделе медики вообще не интересовались здоровьем Халилова.

Получить комментарии в Пенитенциарной службе не удалось.

* Фамиль Халилов – инвалид с парализованными руками, был задержан 2 мая по обвинению по статье 234.4.3 УК (изготовление, транспортировка, хранение наркотиков в крупном размере с целью сбыта). Активисту избрана мера пресечения в виде 4 месяцев лишения свободы. Эта статья предусматривает лишение свободы на срок от 5 до 12 лет.

Его близкие утверждают, что истинная причина - критические посты в адрес властей в социальных сетях.