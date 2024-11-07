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(3 часа назад)
Открыта новая дорога Беюкшор-Пиршаги

Открыта новая дорога Беюкшор-Пиршаги

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Открыта новая дорога Беюкшор-Пиршаги

7 ноября состоялось открытие новой дороги Беюкшор –Пиршаги, которая свяжет столицу с северным берегом Абшерона. Согласно официальному сообщению, в церемонии принял участие глава государства Ильхам Алиев.

Протяженность трассы - 12,7 км. Она начинается от поселка Балаханы и проходит через поселки Дигях, Мохаммедли и Кюрдаханы.

Трасса имеет шесть полос движения и технический уровень 1b. На всем протяжении созданы 6 переездов,  в 3-х местах есть места для разворота.

В обоих направлениях проложены велодорожки,  установлена ​​современная система освещения.  На 3-м километре дороги установлены зарядные станции для электромобилей, говорится в сообщении.

Отметим, что данная трасса свяжет комплекс Sea Breeze с центром столицы и должна разгрузить две другие трассы от потока транспорта, курсирующего между Баку и его пригородами. Однако пока не ясно, как будет обеспечен въезд автомобилей на данную трассу при выезде из города.

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