ПА ОБСЕ направит 60 наблюдателей на выборы в Азербайджан

Около 60 наблюдателей ПА ОБСЕ направятся в Азербайджан для наблюдения за внеочередными парламентскими выборами 1 сентября. Предстоящая миссия ознаменует собой одиннадцатую миссию ПА по наблюдению за выборами в стране с 1995 года, говорится в сообщении, опубликованном на сайте организации.

Майкл Крид (Ирландия), глава ирландской делегации в Парламентской ассамблее ОБСЕ, будет выполнять функции Специального координатора и руководителя краткосрочной миссии наблюдателей ОБСЕ, а Люси Потучкова (Чехия), председатель Общего комитета по демократии, правам человека и гуманитарным вопросам, возглавит делегацию наблюдателей ПА ОБСЕ.

Для наблюдателей будет организован всеобъемлющий брифинг с участием представителей избирательной администрации, гражданского общества, кандидатов, партийных представителей и экспертов по ситуации в преддверии выборов, после чего наблюдатели отправятся в ряд регионов Азербайджана для наблюдения за выборами.

«Эти внеочередные парламентские выборы, безусловно, имеют большое значение, особенно учитывая недавние досрочные президентские выборы, прошедшие всего шесть месяцев назад, и предстоящее проведение в Азербайджане крупного международного мероприятия ООН», — заявил Специальный координатор М.Крид. «Наша команда наблюдателей стремится дать беспристрастную и всестороннюю оценку, при этом наша единственная цель — поддержка соблюдения демократических стандартов и ценностей, а также обеспечение справедливого и прозрачного избирательного процесса для народа Азербайджана».

«Для меня большая честь возглавить делегацию международных наблюдателей ПА ОБСЕ на предстоящих досрочных парламентских выборах. Присутствие парламентариев свидетельствует об активном участии моих международных парламентских коллег в усилиях по оценке предстоящего важного избирательного процесса», — заявила глава делегации ПА ОБСЕ Л.Потучкова. «Мы тесно взаимодействуем с миссией БДИПЧ ОБСЕ в рамках оценки избирательного процесса на предмет соответствия демократическим принципам, соблюдения процедур свободного голосования, обеспечения справедливых условий для ведения кампании, доступа СМИ и надлежащего отражения результатов».

Выборы будут оцениваться с точки зрения их соответствия демократическим обязательствам, содержащимся в Копенгагенском документе ОБСЕ 1990 года.

Предварительные выводы и заключения по итогам выборов будут представлены на пресс-конференции в Баку 2 сентября.

Ранее руководитель мониторинговой миссии БДИПЧ ОБСЕ Дитмир Бушати сообщил, что за выборами будут наблюдать 28 долгосрочных и еще 280 краткосрочных наблюдателей этой структуры.