«Отправить официальное приглашение в Армению, при этом назвав членов ПАСЕ «проармянскими» и отказав им во въезде в страну?!»

Официальный Баку включил в список «нежелательных лиц» лиц, голосовавших против азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ).

Об этом заявил представитель Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде в ответ на комментарии депутата немецкого парламента Франка Швабе в интервью Радио Свобода.

В своем интервью Франк Швабе отметил, что Азербайджан не заинтересован в членстве в Совете Европы, и раскритиковал официальный Баку за возражения против приглашения ПАСЕ для наблюдения за выборами в Милли Меджлис (Национальное собрание). Он также сравнил систему управления в Азербайджане с системой управления в Советском Союзе.

Представитель Министерства иностранных дел Айхан Гаджизаде назвал эти комментарии предвзятыми.

Глава делегации Германии в ПАСЕ Франк Швабе раскритиковал решение официального Баку запретить въезд в страну членам, проголосовавшим за ограничение полномочий азербайджанской делегации в ПАСЕ.

«В демократических странах запреты на поездки применяются только к экстремистам и жестоким преступникам», — написал он в социальной сети X.

Председатель ПАСЕ Теодор Руссопулос отреагировал на заявление МИД Азербайджана относительно признания некоторых членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) персонами нон грата в Азербайджане.

«Это просто прискорбный сигнал, который осложняет нынешнее положение Азербайджана в Совете Европы. Государства-члены взяли на себя обязательство придерживаться демократических стандартов. Поэтому внесение в черный список тех, кто голосует по совести, может привести только к контрпродуктивным результатам», — написал Руссопулос в своем аккаунте на платформе X.

Самир Казымлы, соучредитель Правовой платформы и заместитель председателя Института гражданских прав, ответил на вопросы ASTNA по этой теме.

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Вопрос: Господин Самир, официальный Баку включил в список «нежелательных лиц» лиц, голосовавших против азербайджанской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ). Насколько целесообразны эти действия?

Ответ: ПАСЕ — международная площадка, представляющая 46 стран. Большинство представленных там стран — развитые и имеют влияние в мировой политике. Напрягать отношения с такой организацией не пойдет на пользу такой стране, как Азербайджан.

Азербайджан сам является членом Совета Европы и взял на себя обязательства. ПАСЕ проводит мониторинг для обеспечения выполнения этих обязательств. Однако Азербайджан не выполнял взятые на себя обязательства. На протяжении многих лет как местное, так и международное сообщество призывало правительство Азербайджана выполнить эти обязательства.

Чтобы избежать обсуждения невыполнения обязательств в ПАСЕ, стало известно, что правительство Азербайджана подкупило членов ПАСЕ. Правительству Азербайджана некоторое время удавалось достигать своих целей в ПАСЕ, подкупая таких деятелей, как Лука Волонте и Педро Аграмунт, что придавало правительству некоторую уверенность. Однако те, кого правительство Азербайджана подкупило в ПАСЕ, позже были разоблачены. В результате положение правительства Азербайджана в ПАСЕ стало еще более сложным. Правительству Азербайджана пришлось либо выполнять свои обязательства перед Советом Европы, либо идти в противоположном направлении. К сожалению, последнее произошло, и правительство предприняло известные шаги в ПАСЕ.

В ноябре в Азербайджане пройдет COP29. Ожидается, что на ней будут присутствовать многие государственные служащие, общественные деятели, дипломаты, журналисты и другие представители различных сфер. В такое время включение членов Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ), одной из главных организаций в Европе, в список «нежелательных лиц» вызывает вопросы. Что эти люди сделали против Азербайджана? Они просто заморозили мандат делегации Азербайджана в ПАСЕ, поскольку Азербайджан не выполнил свои обязательства перед Советом Европы, надеясь, что это побудит Азербайджан выполнить свои обязательства. Это стандартная процедура.

Важно улучшить, а не ухудшить отношения с ПАСЕ. Я считаю, что внесение некоторых членов ПАСЕ в список «нежелательных лиц» — неверный шаг, особенно перед COP29, поскольку это не будет иметь хорошего результата.

Как так получается, что Армении, стране, с которой Азербайджан находится в состоянии войны уже много лет, чьи солдаты оккупируют азербайджанские территории уже почти 30 лет и с которой не подписано ни одного мирного соглашения, направляется приглашение для участия в КС-29, а некоторые члены ПАСЕ включены в список «нежелательных лиц»?

Я не против приглашения Армении на COP29. Я просто провожу сравнение.

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило информацию о включении членов ПАСЕ, проголосовавших за приостановление полномочий азербайджанской делегации, в том числе немецкого депутата ПАСЕ и автора данной резолюции Франка Швабе, в список «нежелательных лиц» после того, как Швабе в интервью Радио Свобода заявил о своем намерении посетить Азербайджан в связи с КС-29.

В контролируемых правительством СМИ Азербайджана Швабе также изображается как проармянский. Возникает вопрос: почему официальный Баку препятствует участию Швабе и других членов ПАСЕ в COP29, при этом направляя приглашение в Армению на то же мероприятие? По этой логике, приглашение в Армению тоже не должно было быть отправлено. Это говорит о том, что вопрос не в проармянстве, а в правах человека. Швабе заявил в своем интервью, что если он приедет в Баку, то будет говорить о правах человека.

Вопрос: Франк Швабе отметил, что Азербайджан не заинтересован в членстве в Совете Европы, и раскритиковал официальный Баку за то, что он не пригласил ПАСЕ для наблюдения за выборами в Национальное собрание. Отсутствие наблюдателей ПАСЕ на президентских выборах привело к приостановке деятельности Азербайджана в ПАСЕ. Несмотря на это, ПАСЕ не была приглашена на предстоящие выборы, а некоторые ее члены даже были охарактеризованы как «нежелательные лица». Каковы могут быть последствия решения Азербайджана не приглашать ПАСЕ на этот раз?

Ответ: К сожалению, это еще больше охладит отношения между Азербайджаном и Советом Европы. Если правительство Азербайджана не предпримет шагов по улучшению отношений в ближайшем будущем, отношения могут еще больше ухудшиться. Постепенно Азербайджан может дистанцироваться от международной платформы.

Я считаю, что известная резолюция ПАСЕ была призывом к Азербайджану предпринять шаги по выполнению своих обязательств перед Советом Европы. Однако на этот раз призыв был сделан в более жесткой форме. Если правительство Азербайджана продолжит политику невыполнения своих обязательств, в Совете Европы и других международных организациях может сложиться репутация, что Азербайджан является страной, которая избегает сотрудничества, не выполняет свои обязательства и не уважает права человека. Это не будет благоприятным исходом для нашей страны.

Вопрос: Что принесет Азербайджану проблема «нежелательных лиц»?

Ответ: Я считаю, что это дело будет иметь более пагубные последствия. С одной стороны, Азербайджан хочет провести международное мероприятие, COP29, а с другой стороны, он считает членов другой международной организации, ПАСЕ, «нежелательными лицами».

Кроме того, при направлении официального приглашения на COP29 Армении, с которой Азербайджан находится в враждебных отношениях уже более 30 лет и не имеет дипломатических связей, Азербайджан внес группу депутатов ПАСЕ в список «нежелательных лиц», назвав их проармянскими. Было бы неплохо, если бы представители правительства Азербайджана прояснили эти противоречия и недоразумения.

Если гости на COP29, включая журналистов, зададут азербайджанским чиновникам такие вопросы, какие объяснения или ответы они дадут? Поэтому следует предпринять разумные шаги, чтобы избежать столкновений с такими вопросами.

Вопрос: Председатель ПАСЕ Теодор Руссопулос заявил, что это осложняет нынешнее положение Азербайджана в Совете Европы. Азербайджан делает это намеренно?

Ответ: Некоторые в Азербайджане надеялись, что на этот раз парламентские выборы пройдут более нормально по сравнению с предыдущими, что приведет к улучшению отношений с ПАСЕ. К сожалению, происходит обратное. И это не кажется случайностью; больше похоже на то, что это происходит намеренно. Зачем это делается? Трудно найти точный ответ на этот вопрос. На этот вопрос должны ответить власти, которые создали эту ситуацию.

Вопрос: Азербайджану не нужна ПАСЕ?

Ответ: Вопрос можно расширить: Азербайджану нужна ПАСЕ или ПАСЕ нужен Азербайджан? Азербайджан сам вступил в Совет Европы и направил делегацию в его Парламентскую ассамблею. Членство Азербайджана в Совете Европы совпало с пребыванием нынешнего правительства, и в то время правительство представляло это как большой успех.

У Совета Европы есть стандарты. Страны-члены должны предпринимать шаги для выполнения взятых на себя обязательств. Азербайджан уже много лет находится под контролем ПАСЕ в отношении выполнения этих обязательств. Имя Азербайджана упоминается в негативном контексте относительно выполнения решений Европейского суда по правам человека. Азербайджан также был замешан в «икорной дипломатии» и подкупе депутатов в ПАСЕ. И, наконец, после приостановления полномочий азербайджанской делегации в ПАСЕ возникла напряженность. Однако, несмотря на все это, ПАСЕ не хочет, чтобы Азербайджан дистанцировался от этой организации. Это не потому, что они очень нуждаются в Азербайджане, а потому, что они не хотят, чтобы Азербайджан отставал в плане прав и свобод человека. Я думаю, что Совет Европы хочет, чтобы Азербайджан развивался. Совет Европы реализовал программы с правительством Азербайджана для этой цели. Совет Европы выделил средства на улучшение судебной системы, здравоохранения, правовой системы и других секторов в Азербайджане. Однако многие из этих программ оказались безуспешными. Это другая тема.

Возможно, сегодня правительству Азербайджана не нужна ПАСЕ, но Азербайджану ПАСЕ нужна для того, чтобы его граждане жили хорошо и процветали.

Вопрос: Какие шаги должны предпринять обе стороны для нормализации отношений?

Ответ: Из заявлений официальных лиц Совета Европы и представителей ПАСЕ видно, что они не заинтересованы в том, чтобы Азербайджан оставался вне этой организации.

Из интервью Франка Швабе Радио Свобода, который чаще всего упоминается в этом выпуске, также ясно, что он хочет возвращения Азербайджана в ПАСЕ. Он также выразил надежду, что Азербайджан предпримет позитивные шаги после приостановки деятельности своей делегации в ПАСЕ. Однако произошло обратное, и были произведены новые аресты. Он косвенно признал, что это повлияло на него и заставило его сделать резкие заявления в адрес правительства Азербайджана на платформе X.

В своем интервью, когда Франк Швабе говорит о негативных ситуациях в Азербайджане, он начинает свои предложения со слов «к сожалению». Это означает, что он также сожалеет о негативных ситуациях в Азербайджане.

Я считаю, что если правительство Азербайджана предпримет позитивные шаги в вопросах прав человека и выборов, ПАСЕ оценит это положительно, что приведет к прогрессу в улучшении отношений.

Вместо того, чтобы вносить членов ПАСЕ в список «нежелательных лиц», Азербайджан мог бы пригласить их на COP29, как он направил приглашение Армении. Другими словами, у правительства Азербайджана есть возможности для нормализации отношений. К сожалению, эти возможности не используются.