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(4 минуты назад)
Апелляционный суд оставил Анара Мамедли под стражей

Апелляционный суд оставил Анара Мамедли под стражей

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Апелляционный суд оставил Анара Мамедли под стражей

В Бакинском апелляционном суде 28 августа состоялось рассмотрение жалобы главы Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анара Мамедли, сообщили Turan близкие активиста.

Жалоба была подана на решение Хатаинского районного суда Баку от 22 августа о продлении срока предварительного заключения Мамедли еще на 3 месяца – до 27 ноября.

Защита указала на отсутствие необходимости содержания Мамедли под стражей на период следствия. Сам Мамедли связал арест со своей общественной и правозащитной деятельностью.

Однако апелляционный суд не удовлетворил жалобу.

Мамедли был арестован в конце апреля этого года по делу Abzas Media. Однако впоследствии его  дело было выделено  в отдельное производство.

Он обвиняется  в контрабанде иностранной валюты. Правозащитники признали Мамедли  политзаключенным. СШ

А и ЕС выразили беспокойство преследованием Мамедли, многочисленные международные правозащитные структуры призвали к его освобождению.

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