Апелляционный суд оставил Анара Мамедли под стражей
Апелляционный суд оставил Анара Мамедли под стражей
В Бакинском апелляционном суде 28 августа состоялось рассмотрение жалобы главы Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анара Мамедли, сообщили Turan близкие активиста.
Жалоба была подана на решение Хатаинского районного суда Баку от 22 августа о продлении срока предварительного заключения Мамедли еще на 3 месяца – до 27 ноября.
Защита указала на отсутствие необходимости содержания Мамедли под стражей на период следствия. Сам Мамедли связал арест со своей общественной и правозащитной деятельностью.
Однако апелляционный суд не удовлетворил жалобу.
Мамедли был арестован в конце апреля этого года по делу Abzas Media. Однако впоследствии его дело было выделено в отдельное производство.
Он обвиняется в контрабанде иностранной валюты. Правозащитники признали Мамедли политзаключенным. СШ
А и ЕС выразили беспокойство преследованием Мамедли, многочисленные международные правозащитные структуры призвали к его освобождению.
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