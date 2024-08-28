Апелляционный суд оставил Анара Мамедли под стражей

В Бакинском апелляционном суде 28 августа состоялось рассмотрение жалобы главы Центра мониторинга выборов и обучения демократии (ЦМВОД) Анара Мамедли, сообщили Turan близкие активиста.

Жалоба была подана на решение Хатаинского районного суда Баку от 22 августа о продлении срока предварительного заключения Мамедли еще на 3 месяца – до 27 ноября.

Защита указала на отсутствие необходимости содержания Мамедли под стражей на период следствия. Сам Мамедли связал арест со своей общественной и правозащитной деятельностью.

Однако апелляционный суд не удовлетворил жалобу.

Мамедли был арестован в конце апреля этого года по делу Abzas Media. Однако впоследствии его дело было выделено в отдельное производство.

Он обвиняется в контрабанде иностранной валюты. Правозащитники признали Мамедли политзаключенным. СШ

А и ЕС выразили беспокойство преследованием Мамедли, многочисленные международные правозащитные структуры призвали к его освобождению.