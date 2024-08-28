Прокуратура расследует дело товузских адвокатов
Прокуратура расследует дело товузских адвокатов
В отношении руководителя адвокатского бюро Товузского района Рашада Абдуллаева и члена этой структуры Сулеймана Алиева открыто уголовное дело, которое расследуется в Главном управлении по борьбе с коррупцией при генпрокуроре.
Как говорится в совместном сообщении генпрокуратуры и коллегии адвокатов, в ходе следствия возникли основательные подозрения в том, что Абдуллаев в 2023-2024 гг. напрямую или в преступном сговоре с Алиевым брали у граждан денежные средства сверх сумм, указанных в договорах о защите, обещая воздействовать на решения судей.
Обоим адвокатам предъявлены обвинения по статье 312-1.1 (Незаконное воздействие на решение должностного лица (торговля авторитетом) )УК Азербайджана.
В отношении них избрана мера пресечения в виде передачи под надзор полиции.
Коллегия адвокатов со своей стороны проводит в отношении Абдуллаева и Алиева служебное расследование.
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