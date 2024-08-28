Усилится ли борьба с монополиями при президенте?

На базе Государственной службы по антимонопольному и надзору за потребительским рынком при Министерстве экономики Азербайджана создано Государственное агентство по антимонопольному и надзору за потребительским рынком при Президенте. Указ об этом подписал 27 августа президент Ильхам Алиев.

Первое учреждение в Азербайджане, занимающееся борьбой с монополиями, — Комитет по антимонопольной политике и поддержке предпринимательства — было создано еще в 1992 году. В 2001 году этот Комитет был включен в состав Министерства экономического развития и функционировал как Департамент антимонопольной политики. Однако в последующие годы наряду с упразднением старых в этой сфере создавались новые агентства. Так, 28 декабря 2006 года при Министерстве экономического развития была создана Государственная служба по антимонопольной политике, на которую также была возложена функция контроля за потребительским рынком. В 2009 году соответствующим указом агентство было переименовано в «Государственную службу по антимонопольной политике и защите прав потребителей». Спустя восемь лет новым приказом это агентство было включено в структуру Министерства экономики как Государственное агентство по антимонопольной политике и контролю за потребительским рынком. Наконец, 23 октября 2019 года Агентство вновь получило статус Государственной службы.

Некоторые эксперты полагают, что все эти изменения не привели к существенным позитивным сдвигам в антимонопольной сфере.

Согласно заявлению Кабинета министров, новое агентство будет функционировать как центральный орган исполнительной власти, ответственный за государственное регулирование в сферах антимонопольного регулирования, недобросовестной конкуренции, государственных закупок, защиты прав потребителей и контроля за потребительским рынком. Подчеркивается, что создание Государственного агентства по антимонопольному регулированию и контролю за потребительским рынком при Президенте еще больше усилит борьбу с монополиями в стране.

Глава Союза свободных потребителей Эйюб Гусейнов сообщил агентству Turan, что надеется, что это изменение будет эффективным: «Потому что на протяжении многих лет это агентство действовало под разными названиями, но вопросы прав потребителей игнорировались, что и привело к нынешней ситуации. Хотя защита прав потребителей была частью устава агентства, его деятельность была неудовлетворительной».

По словам Гусейнова, когда жалобы потребителей на компанию поступали в его организацию, и они не могли выступить посредником, они передавали вопрос в Государственную службу по антимонопольной политике и контролю за потребительским рынком: «Затем агентство отправляло письмо в компанию. Однако компания отвечала теми же оправданиями, которые они использовали для обмана потребителей, и отправляла их обратно в Государственную службу. Агентство просто копировало эти оправдания и отправляло их нам... Мы очень редко видели, как права потребителей действительно защищаются».

Он надеется, что название нового агентства также будет отражать «защиту прав потребителей»: «К сожалению, права потребителей в этой стране оказались отодвинуты на второй план. Я ожидаю, что после этих изменений агентство будет иметь более широкие полномочия. Оно будет тесно сотрудничать с общественностью и средствами массовой информации, а не просто говорить людям «обращайтесь в суд», когда речь заходит о проблемах с правами потребителей».

Юрист и банковский эксперт Акрам Гасанов заявил Радио Свобода, что монополии в Азербайджане не уменьшились, а наоборот, со временем возросли: «До сих пор Государственная служба по антимонопольному и регулированию потребительского рынка, подчинявшаяся Министерству экономики, делала любые изменения в этой сфере практически невозможными».

Эксперт считает, что Государственную службу по антимонопольной политике и контролю за потребительским рынком давно пора было превратить в независимый орган: «Потому что большинство государственных компаний Азербайджана подчиняются Министерству экономики. Эти компании являются своего рода естественными монополиями. Во-вторых, весь надзор за государственными закупками также осуществляло ведомство в составе Министерства экономики».

Гасанов считает, что создание нового агентства — это позитивный шаг: «Но я не питаю никаких иллюзий, и агентство не начнет менять ситуацию в одночасье. Реализация Кодекса о конкуренции, вступившего в силу в этом году, пока под вопросом. В то же время, если Государственный реестр недвижимости и Государственный реестр коммерческих юридических лиц не будут обнародованы, то никакой реальной борьбы с монополиями быть не может. Без общественного контроля это невозможно».

Некоторые эксперты также считают, что вопрос не только в том, под каким субъектом действует агентство. Они утверждают, что если бы в стране были реальные возможности для решительной борьбы с монополиями, то это агентство могло бы работать позитивно даже под любым министерством.

Получить ответ от руководства Государственной антимонопольной службы по вопросам регулирования потребительского рынка относительно высказанных в статье мнений не удалось. Однако ранее они положительно оценивали свою деятельность.