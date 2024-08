Алиевы в Sea Breeze

Сегодня с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева на территории центра отдыха Sea Breeze состоялось открытие школы LANDAU и апарт-отеля The Grand, сообщает сайт главы государства.

В свою очередь, владелец комплекса Эмин Агаларов поделился видео о посещении Алиевым Sea Breeze.

Как отметил Агаларов главе государства и членам его семьи были показаны «новые знаковые объекты Sea Breeze, среди которых новый корпус школы LANDAU School, самый большой апарт-отель на территории The Grand, а также новые инфраструктурные и важные объекты на территории».

