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(4 минуты назад)
Алиевы в Sea Breeze

Алиевы в Sea Breeze

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Алиевы в Sea Breeze

Сегодня с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева на территории центра отдыха Sea Breeze состоялось открытие школы LANDAU и апарт-отеля The Grand, сообщает сайт главы государства.

В свою очередь, владелец  комплекса Эмин Агаларов поделился видео о посещении Алиевым  Sea Breeze.

Как отметил Агаларов главе государства и членам его семьи были показаны «новые знаковые объекты Sea Breeze, среди которых новый корпус школы LANDAU School, самый большой апарт-отель на территории The Grand, а также новые инфраструктурные и важные объекты на территории».

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