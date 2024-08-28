Алиевы в Sea Breeze
Алиевы в Sea Breeze
Сегодня с участием президента Азербайджана Ильхама Алиева на территории центра отдыха Sea Breeze состоялось открытие школы LANDAU и апарт-отеля The Grand, сообщает сайт главы государства.
В свою очередь, владелец комплекса Эмин Агаларов поделился видео о посещении Алиевым Sea Breeze.
Как отметил Агаларов главе государства и членам его семьи были показаны «новые знаковые объекты Sea Breeze, среди которых новый корпус школы LANDAU School, самый большой апарт-отель на территории The Grand, а также новые инфраструктурные и важные объекты на территории».
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