Əliyevlər Sea Breeze-ə baş çəkiblər

Bu gün Azərbaycan prezidenti İlham Əliyevin iştirakı ilə Sea Breeze istirahət mərkəzində LANDAU məktəbinin və The Grand apart-otelin açılışı olub, xəbəri dövlət başçısının saytı yayıb.

Öz növbəsində, kompleksin sahibi Emin Ağalarov Əliyevin Sea Breeze-ə baş çəkməsi haqqında video paylaşıb.

Ağalarov qeyd edib ki, dövlət başçısına və onun ailə üzvlərinə ""Sea Breeze" kurort şəhərciyinin yeni ikonik obyektləri, o cümlədən "LANDAU School" məktəbinin yeni korpusu, ərazidəki ən böyük apart-hotel olan "The Grand" oteli, eləcə də ərazidəki yeni infrastruktur binaları və mühüm obyektlər nümayiş etdirilib.

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video