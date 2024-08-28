Вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Азербайджаном и Марокко
Вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Азербайджаном и Марокко
С 28 вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Азербайджаном и Марокко.
Отныне граждане Азербайджана смогут посещать Марокко без визы со сроком пребывания до 90 дней.
На аналогичных условиях граждане Марокко будут посещать Азербайджан без визы.
Межправительственное соглашение между Азербайджаном и Марокко
об освобождении владельцев общегражданских паспортов от визовых требований было подписано 4 мая с.г.
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