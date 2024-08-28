Вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Азербайджаном и Марокко

Вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Азербайджаном и Марокко

С 28 вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Азербайджаном и Марокко.

Отныне граждане Азербайджана смогут посещать Марокко без визы со сроком пребывания до 90 дней.

На аналогичных условиях граждане Марокко будут посещать Азербайджан без визы.

Межправительственное соглашение между Азербайджаном и Марокко

об освобождении владельцев общегражданских паспортов от визовых требований было подписано 4 мая с.г.