  • contact.az Contact
  • Баку
  • Sunny30.10 C
  • Четверг, 29 август 2024
    • flag_AZ
    • flag_EN

Последнее обновление

(6 минут назад)
Вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Азербайджаном и Марокко

Вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Азербайджаном и Марокко

A- A A+
AZ EN
Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Азербайджаном и Марокко

С 28 вступило в силу соглашение о безвизовом режиме между Азербайджаном и Марокко.

Отныне граждане Азербайджана смогут посещать Марокко без визы со сроком пребывания до 90 дней.

На аналогичных условиях граждане Марокко будут посещать Азербайджан без визы.

Межправительственное соглашение между Азербайджаном и Марокко

об освобождении владельцев общегражданских паспортов от визовых требований  было подписано 4 мая с.г.

Написать отзыв

Политика

Следите за нами в социальных сетях

Лента новостей