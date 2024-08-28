Алиев и Путин
Алиев и Путин обсудили «Зангезурский коридор» (обновлено)
В ходе телефонного разговора между президентами Азербайджана и РФ – Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным состоялся также обмен мнениями об открытии транспортного коридора между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой, в свою очередь сообщает пресс-служба азербайджанского президента.
* * *
Алиев и Путин удовлетворены итогами переговоров в Баку
Президенты Азербайджана и РФ - Ильхам Алиев и Владимир Путин выразили удовлетворенность итогами государственного визита, который российский лидер совершил в Баку 18-19 августа, сообщила пресс-служба Кремля по итогам состоявшегося телефонного разговора глав двух государств.
"Лидеры выразили удовлетворение успешными итогами недавнего государственного визита президента России в Азербайджан", - говорится в пресс-релизе.
Президенты отметили, что последовательная реализация достигнутых в ходе переговоров договоренностей будет способствовать дальнейшему углублению российско-азербайджанских отношений союзничества и партнерства. Кроме того, Путин и Алиев условились о продолжении личных контактов.
Как говорится в сообщении, Россия и дальше готова оказывать содействие Азербайджану и Армении в заключении мирного договора. "С российской стороны подтверждена готовность и далее оказывать все возможное содействие Баку и Еревану в выработке соответствующих взаимоприемлемых решений", - говорится в заключение сообщения Кремля по итогам телефонного разговора.
-
-
- Политика
- 28 август 2024 16:12
Политика
-
- 29 август 2024, 17:51
Сотрудники аппарата омбудсмена Грузии 29 августа посетили в СИЗО руководителя азербайджанского youtube-канала Azel TV Афгана Садыгова, арестованного по экстрадиционному запросу из Азербайджана.
-
- 29 август 2024, 17:01
Посол Великобритании в Азербайджане Фергюс Олд 29 августа посетил штаб-квартиру партии «Республиканская альтернатива» (РЕАЛ), где встретился с руководством этой оппозиционной организации.
-
- 29 август 2024, 13:40
Сегодня в Бакинском суде по тяжким преступлениям под председательством судьи Азера Тагиева состоялось подготовительное заседание по уголовному делу инвалида первой группы, парализованного активиста Фамиля Халилова.
-
- 29 август 2024, 13:01
Президент Азербайджана Ильхам Алиев сегодня принял председателя Всемирной конфедерации этноспорта Билала Эрдогана.
Написать отзыв