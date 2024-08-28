Алиев и Путин обсудили «Зангезурский коридор» (обновлено)

В ходе телефонного разговора между президентами Азербайджана и РФ – Ильхамом Алиевым и Владимиром Путиным состоялся также обмен мнениями об открытии транспортного коридора между западными районами Азербайджанской Республики и Нахчыванской Автономной Республикой, в свою очередь сообщает пресс-служба азербайджанского президента.

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Алиев и Путин удовлетворены итогами переговоров в Баку

Президенты Азербайджана и РФ - Ильхам Алиев и Владимир Путин выразили удовлетворенность итогами государственного визита, который российский лидер совершил в Баку 18-19 августа, сообщила пресс-служба Кремля по итогам состоявшегося телефонного разговора глав двух государств.

"Лидеры выразили удовлетворение успешными итогами недавнего государственного визита президента России в Азербайджан", - говорится в пресс-релизе.

Президенты отметили, что последовательная реализация достигнутых в ходе переговоров договоренностей будет способствовать дальнейшему углублению российско-азербайджанских отношений союзничества и партнерства. Кроме того, Путин и Алиев условились о продолжении личных контактов.

Как говорится в сообщении, Россия и дальше готова оказывать содействие Азербайджану и Армении в заключении мирного договора. "С российской стороны подтверждена готовность и далее оказывать все возможное содействие Баку и Еревану в выработке соответствующих взаимоприемлемых решений", - говорится в заключение сообщения Кремля по итогам телефонного разговора.