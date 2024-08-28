Синоптики прогнозируют усиление жары в Баку

В четверг, 29 августа в Баку и на Апшеронском полуострове ожидается преимущественно без осадков, будет преобладать умеренный северо-восточный ветер. Температура воздуха ночью составит +22 +26°, днем +32 +37°, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба минэкологии.

По районам Азербайджана также ожидается преимущественно без осадков. Однако днем в некоторых горных районах возможны кратковременные дожди, грозы. Ночью и утром в некоторых горных районах ожидается слабый туман.

Температура воздуха ночью составит +20 +25°, днем +34 +38°.

В горах ночью ожидается +13 +18°, днем +21 +26°.