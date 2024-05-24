Парализованный активист временно приостановил голодовку в СИЗО
Парализованный активист временно приостановил голодовку в СИЗО
Парализованный активист Фамиль Халилов на третьи сутки прекратил голодовку в Бакинском СИЗО-1. Он начал акцию в знак протеста против необоснованного уголовного преследования. Об этом Turan сообщил адвокат активиста Бахруз Байрамов.
Прекратить голодовку активиста убедило руководство СИЗО из-за опасности его здоровью.
«Фамиль Халилов должен ежедневно принимать 4-5 лекарств, для понижения тонуса, расслабления мышц, для сна и нормальной работы пищеварительной системы,» - сказал адвокат.
По словам Байрамова, Халилову было также обещано "скорое освобождение".
По его словам, Халилов заявил, что если его требование в ближайшее время не будет удовлетворено, он возобновит акцию.
Адвокат сказал, что защита юридические может подать новое ходатайство о переводе Халилова под домашний арест. «Однако это только станет мучением для Халилова. Он инвалид первой группы ему тяжело передвигаться и поездка в суд станет для него лишний раз мучением. Его даже на встречу с адвокатами в машине привозят», - сказал адвокат.
Байрамов отметил, что Халилов отвергает обвинение в наркотиках.
«Но сейчас главное освободить его из-под стражи. Содержание в СИЗО его угнетает. Он не может обходиться без посторонней помощи и чувствует угрызения совести за то, что причиняет не удобства другим заключенным, которые ухаживают за ним. Он стесняется даже лишний раз попросить у них воды», - сказал адвокат.
*Халилов Год назад был депортирован в Азербайджан из Швеции. Тем самым, он лишился медицинской помощи и его состояние ухудшилось.
Несмотря на паралич рук, Халилов был активен в социальных сетях и писал на компьютере пальцами ног. Он критиковал власти и призывал к участию в протестных акциях.
Халилов был задержан 4 мая. Активисту предъявлено обвинение по ст. 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере) УК. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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