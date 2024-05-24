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(6 часов назад)
Лукашенко: Имеется план по Кавказскому региону, обсужденный с Алиевым

Лукашенко: Имеется план по Кавказскому региону, обсужденный с Алиевым

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Лукашенко: Имеется план по Кавказскому региону, обсужденный с Алиевым

Президент Беларуси предлагает некий план по региону Кавказа, который он обсуждал в ходе недавнего визита в Баку. Об этом он заявил сегодня на встрече с презимдентом РФ Владимиром Путиным, который прибыл с официальным визитом в Минск.

«У меня есть очень интересные предложения по нашему региону и дальше туда, по Кавказскому, - мы очень серьезно обсуждали во время визита в Азербайджан", - цитирует Лукашенко государственное агентство БЕЛТА.

В чем заключается этот план, он не сообщил. Официальный Баку также не сообщал об обсуждении какого-то плана во время визита Лукашенко в Баку 20-21 мая.

В ходе брифпинга по итогам визита беларусский лидер сказал, что еще до Второй карабахской войны обсуждал с Ильхамом Алиевым эту проблему.

«Мы обсуждали вопросы безопасности в регионах. Ильхам Гейдарович подробно проинформировал меня о том, что происходит здесь, неспокойный регион. И слава Богу, что здесь появился очень мощный, нормальный лидер в лице Азербайджана. Вы способны контролировать Кавказский регион», - сказал Лукашенко.

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