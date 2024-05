Парламент Грузии принял закон об иноагентах

14 мая парламент Грузии принял в третьем и окончательном чтении законопроект об иноагентах, из-за которого в Тбилиси уже месяц идут протесты. 84 депутата проголосовали за, 30 — против. В ходе голосования произошла драка между депутатами от оппозиции и правящей партии.

Теперь закон должна подписать президент страны Саломе Зурабишвили. Она говорила, что наложит вето, однако это не помешает правящей партии «Грузинская мечта» обойти вето из-за большинства в парламенте.

Документ нацелен на «организации, осуществляющие интересы иностранного государства», — ими могут быть признаны НПО и СМИ, если более 20% их финансирования идет из-за рубежа.

Организации, которых коснется проект, должны зарегистрироваться в Минюсте. Неисполнение закона чревато штрафом от 10 тыс. до 25 тыс. лари (от $3,7 тыс. до $9,4 тыс.).

С 15 апреля в Тбилиси проходят митинги с требованием отозвать закон, как это уже произошло в 2023 году. Акции в дни второго чтения привели к столкновениям протестующих с полицией и к тому, что Евросоюз и США, осудив действия силовиков, поддержали митингующих и усомнились в евроатлантической перспективе Грузии.

Сегодня в Тбилиси прошла двухчасовая встреча премьер-министра Ираклия Кобахидзе с главой управления по санкциям Госдепа США Джимом О'Брайеном. По неофициальным данным, он пытался отговорить власти Грузии принять этот закон и пригрозил санкциями.

О`Брайен проведет встречи с президентом, НПО и СМИ, лидерами оппозиции. Вечером он выступит с заявлением на пресс-конференции.

