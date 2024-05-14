Можно ли решить проблему безработицы, если число безработных неизвестно?

Азербайджан намерен принять новое законодательство, направленное на борьбу с безработицей и оказание помощи лицам, ищущим работу, как подчеркивается в отчете Группы Всемирного банка "Готовность к бизнесу" за 2024 год по показателю "рабочая сила". Эта инициатива подчеркивает приверженность правительства решению проблем занятости в стране.

По данным Государственного комитета по статистике (Госкомстат), по состоянию на март 2024 года уровень безработицы в Азербайджане составлял 5,5 процента. К 1 апреля численность экономически активного населения возросла до 5,253 миллиона человек, при этом 4,966 миллиона человек были трудоустроены. В результате около 286 900 человек остаются официально безработными. Однако число наемных работников, работающих по официальным трудовым договорам, по имеющимся данным, составляет 1,748 миллиона человек. Официальные лица объясняют это несоответствие практикой неформальной занятости, хотя независимые эксперты утверждают, что официальные цифры не в полной мере отражают реальность.

Руфат Гулиев, член комитета Милли Меджлиса по экономической политике, промышленности и предпринимательству в беседе с Turan затронул двойную проблему - безработицу и инфляцию. "Нет страны с рыночной экономикой, которая не сталкивалась бы с этими двумя важными проблемами. Усилия по борьбе с одним часто усугубляют другое. Безработица в Азербайджане составляет около 5 процентов, и государство борется с ней посредством регулирования, поддержки и социальных выплат", - пояснил Гулиев.

Гулиев подчеркнул неолиберальный подход Азербайджана к развитию рыночной экономики, отметив важность политической воли и поощрения микро-, малых и средних предприятий (ММСП) для снижения безработицы. По его прогнозам, эти усилия потенциально могут снизить уровень безработицы до 1,5 процента. Он подчеркнул, что программы Министерства труда и социальной защиты должны быть согласованы с развитием ММСП для эффективного снижения уровня безработицы.

Особую тревогу вызывает высокий уровень безработицы среди молодежи. Гулиев призвал к увеличению числа профессионально-технических учебных заведений, сославшись на успех Лянкяранского профессионального лицея, где 95 процентов выпускников находят работу. Он подчеркнул, что в странах с рыночной экономикой предприятия часто неохотно принимают на работу лиц старше 35 лет, и профессиональные училища могли бы помочь пожилым людям освоить новые профессии.

Экономист Натиг Джафарли указал на сложности регистрации безработных в Азербайджане. "Процесс регистрации включает в себя множество процедур, что удерживает многих от его завершения. Следовательно, число обращений за пособием по безработице значительно ниже, чем могло бы быть в противном случае", - отметил Джафарли.

Джафарли также подверг критике несоответствие между предложениями о работе и квалификацией, из-за чего многие отказывались от низкооплачиваемых или неподходящих должностей и впоследствии были исключены из списков безработных. Он высказался за более точное отражение статистики занятости, предположив, что неформальные работники, численность которых, по оценкам, составляет около 2 миллионов человек, должны быть официально зарегистрированы, чтобы получить более четкое представление о безработице и потребностях рынка труда.

Несмотря на усилия правительства по формализации неформальных рабочих мест, заметного увеличения числа официально нанятых работников пока не наблюдается. Джафарли выступил за внедрение международной практики, чтобы лучше отражать реальность рынка труда, подчеркнув необходимость получения точных данных для разработки эффективных стратегий на рынке труда.

В то время как Азербайджан готовится к внедрению этих новых мер, основное внимание по-прежнему уделяется созданию более прозрачной и благоприятной среды для лиц, ищущих работу, и безработных, с конечной целью содействия экономической стабильности и росту.