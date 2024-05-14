Национальный  форум НПО  упразднил пост президента и избрал председателя

14 марта в Баку проведен десятый съезд Национального форума НПО Азербайджана.

Делегаты внесли изменения в устав форума, упразднен пост “президента”, основные полномочия переданы Совету директоров, срок полномочий членов Совета директоров увеличен с 4 до 5 лет.

На пост председателя правления избран глава "Общественного объединения правовой анализ и исследования" Рамиль Искандерли. Создан совет из 5 человек.

Государство выразило поддержку Национальному форуму НПО, об этом заявили выступившие на съезде заведующий сектором работы НПО отдела работы и коммуникаций НПО Администрации Президента Турал Алиев и исполнительный директор Агентства государственной поддержки НПО Айгюн Алиева.

По словам Турала Алиева, в предстоящий период реформы в секторе НПО будут углубляться с расширением возможностей для развития, прозрачной и подотчетной деятельности НПО.