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(4 часа назад)
Национальный  форум НПО  упразднил президента и выбрал председателя

Национальный  форум НПО  упразднил президента и выбрал председателя

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Информационное агентство Turan
Информационное агентство Turan

Национальный  форум НПО  упразднил пост президента и избрал председателя

14 марта в Баку проведен десятый съезд Национального  форума НПО Азербайджана. 

Делегаты внесли  изменения в устав форума, упразднен пост “президента”, основные полномочия переданы Совету директоров, срок полномочий членов Совета директоров увеличен с 4 до 5 лет.

На пост председателя правления  избран глава "Общественного объединения правовой анализ и исследования" Рамиль Искандерли.  Создан совет из 5 человек.

Государство выразило поддержку Национальному форуму НПО, об этом заявили выступившие на съезде  заведующий сектором работы НПО отдела работы и коммуникаций НПО Администрации Президента Турал Алиев и исполнительный директор Агентства государственной поддержки НПО Айгюн Алиева. 

По словам Турала Алиева,  в предстоящий период реформы в секторе НПО будут углубляться с расширением возможностей для развития, прозрачной и подотчетной деятельности НПО.

 

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