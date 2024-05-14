Суд вновь оставил парализованного активиста под стражей

Во вторник Бинагадинский районный суд не удовлетворил ходатайство о переводе инвалида первой группы Фамиля Халилова под домашний арест.

Как сообщил Turan адвокат Бахруз Байрамов, Халилов был доставлен в суд. Активист заявил об абсурдности обвинения его в наркоторговле с учетом паралича у него обеих рук.

«Как я мог продавать наркотики?», - сказал он, обращаяс ь к судье Айнуре Садыговой. Однако несмотря на очевидное отсутствие признаков совершения преступления, суд оставил Халилова под стражей. Защита намерена подать апелляционную жалобу.

*Халилов несколько лет жил в Швеции, надеясь получить убежище. Раз в три месяца ему делали специальные инъекции, что облегчало его состояние. Год назад, после депортации в Азербайджан он лишился медицинской помощи и его состояние ухудшилось.

Несмотря на паралич рук, Халилов был активен в социальных сетях и писал на компьютере пальцами ног. Он критиковал власти и призывал к участию в протестных акциях.

Халилов был задержан 4 мая. Активисту предъявлено обвинение по ст. 234.4.3 (незаконный оборот наркотиков в крупном размере) УК. Ему грозит до 12 лет лишения свободы.