Gürcüstan parlamenti xarici agentlər haqqında qanunu qəbul edib

Mayın 14-də Gürcüstan parlamenti Tbilisidə bir aydır davam edən etirazlara səbəb olan xarici agentlər haqqında qanun layihəsini üçüncü və yekun oxunuşda qəbul edib. 84 deputat sənədin lehinə, 30 deputat isə əleyhinə səs verib. Səsvermə zamanı müxalif deputatlar və hakim partiyadan olan deputatlar arasında dava düşüb.

İndi qanunu ölkə prezidenti Salome Zurabişvili imzalamalıdır. O, veto qoyacağını deyirdi, lakin bu, hakim "Gürcü arzusu" partiyasının parlamentdə səs çoxluğu ilə əlaqədar vetodan yayınmasına mane olmayacaq.

Sənəd "xarici dövlətin maraqlarını həyata keçirən təşkilatlara" yönəlib, bu, maliyyə mənbəyinin 20%-dən çoxu xaricdən gələn QHT-lər və KİV-lər ola bilər.

Layihənin şamil olunacağı təşkilatlar Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçməlidirlər. Qanunun yerinə yetirilməməsi 10 min laridən 25 min lariyə qədər (3,7 min dollardan 9,4 min dollara qədər) cərimə ilə cəzalandırılacaq.

Aprelin 15-dən etibarən Tbilisidə, 2023-cü ildə olduğu kimi, qanunun geri çəkilməsi tələbi ilə mitinqlər keçirilir. İkinci oxunuşun olduğu gün keçirilən aksiyalar etirazçılarla polis arasında qarşıdurmalara və Avropa İttifaqı və ABŞ-ın polisin hərəkətlərini pisləyərək, mitinq iştirakçılarını dəstəkləməsinə və Gürcüstanın Avroatlantik gələcəyinə şübhə ilə yanaşmasına gətirib çıxarıb.

Bu gün Tbilisidə baş nazir İrakli Kobahidzenin ABŞ Dövlət Departamentinin sanksiyalar idarəsinin rəhbəri Cim O'Brayenlə iki saat davam edən görüşü keçirilib. Qeyri-rəsmi məlumatlara görə, o, Gürcüstan hakimiyyətini bu qanunu qəbul etməkdən çəkindirməyə çalışıb və sanksiyalarla hədələyib.

O'Brayen prezident, QHT və KİV rəhbərləri, müxalifət liderləri ilə görüşlər keçirəcək. Axşam o, mətbuat konfransında çıxış edəcək.

